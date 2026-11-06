La Expo Valle Medio Emprende cumple diez años y vuelve a Lamarque con 100 emprendimientos

Lamarque será sede de la décima edición de la Expo Valle Medio Emprende, un encuentro que durante diez años reunió a emprendedores, comerciantes, productores e instituciones de la región. La exposición se realizará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, con espacios para exhibir y comercializar productos, generar vínculos y conocer distintas iniciativas productivas de Río Negro.

Organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio (CCIPVM), la propuesta nació con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de pequeños emprendimientos y empresas. A lo largo de sus diez ediciones convocó a miles de visitantes y reunió en cada encuentro a más de 100 emprendimientos y empresas, además de instituciones educativas y organismos vinculados al desarrollo económico.

Mariano Katz, presidente de la Cámara, destacó el crecimiento de la exposición y la importancia de su regreso a Lamarque. La muestra tiene carácter itinerante y recorre distintas localidades del Valle Medio, con una propuesta que busca fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades para quienes producen y emprenden.

Desde sus comienzos, la Expo incorporó nuevas actividades. A los espacios comerciales y productivos se sumaron capacitaciones, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades para las infancias y muestras culturales. También adquirieron protagonismo las mujeres emprendedoras y los productos elaborados con materias primas de la región.

La organización cuenta con el trabajo de la Cámara y el acompañamiento de los ocho municipios del Valle Medio, instituciones educativas y organismos provinciales y nacionales. Esta edición tendrá además una actividad especial: el domingo 8 se realizará la décima Fiesta de la Torta Frita, que coincidirá con la exposición y sumará una propuesta vinculada con las tradiciones gastronómicas de Lamarque.

La Expo Valle Medio Emprende celebrará así una década de trayectoria con el regreso a la ciudad donde ya tuvo una de sus ediciones, en un encuentro que busca dar visibilidad a la producción regional y generar nuevas oportunidades para el sector emprendedor.

Expo Valle Medio Emprende: cronograma de actividades

Sábado 7 de noviembre

17:30: apertura oficial de la Expo.

18: apertura de las globas de emprendedores, productores regionales e instituciones educativas. También estará Punto Río Negro, con propuestas para las infancias y realidad virtual.

18: muestra fotográfica Enfoque Patagónico «Lo que nos quiebra y nos sostiene», exposición de esculturas «Huella Viva» e intervención musical Espíritu Andino. En el Salón de las Artes (Dr. Molina y Rivadavia) se presentará la Orquesta de Lamarque.

18:30: espacio cultural infantil, muestras de los talleres municipales y Museo Coreano en el Centro Municipal de Cultura (Dr. Molina 1051).

19: apertura del escenario cultural, clases de cocina con chefs regionales y propuesta Comer Valle Medio en el predio ferial.

19:30: «Copas de Río Negro», en el Bar Tito.

Domingo 8 de noviembre