El plantel de Argentinos, afectado por un virus a un día de la definición con Boca y Central

Algunos futbolistas de Argentinos Juniors están afectados por un virus a un día de la definición de la tabla anual.

Se viene la definición de la tabla anual, a tres partidos, el sábado desde las 17.30, en Argentinos Juniors surgió la preocupación por un inesperado contratiempo que, afortunadamente, no debería traer mayores problemas de cara al duelo con Huracán. Es que, a un día del partido, algunos jugadores se vieron afectados por un virus durante la semana y tuvieron que ser preservados en la última práctica.

Concretamente, un virus de gripe fuerte pero corta afectó a gran parte del plantel del Bicho durante la semana previa a la definición. Así, si bien no trascendieron sus nombres, varios jugadores del equipo de Nico Diez fueron preservados durante el entrenamiento del viernes, el último antes del partido con el Globo.

Afortunadamente, los afectados no tendrán problemas para salir a la cancha el sábado para intentar lograr el objetivo de ganar la tabla anual, pero lo cierto es que el pequeño dolor de cabeza se hizo presente en la preparación del encuentro.

En cuanto a la definición, Argentinos sabe que la vía más directa para campeonar es que Boca deje puntos en el camino.

Con ambos equipos igualados en 60 puntos -pero con ventaja para el Xeneize por la diferencia de gol-, una victoria de Defensa y Justicia o incluso un empate en La Bombonera, sumado a un triunfo del Bicho le permitirán superar a los de Rodolfo Arruabarrena en la tabla.

Ahora, si acaso los dos ganan, entonces todo se reducirá a la diferencia de gol. Actualmente, el Xeneize presenta una gran ventaja de 10 goles por sobre los de La Paternal.

Por lo pronto, los de Nico Diez saben que deberán salir a ganar ante Huracán y esperar el milagro. Confianza no falta y en el Bicho no bajan los brazos, aún afectados por una gripe.