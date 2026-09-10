Franco Colapinto reveló la razón de su llanto tras el GP de Italia: «Fue un momento difícil»

Este fin de semana, Colapinto será uno de los protagonistas en el GP de España.

Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la Fórmula 1. Este fin de semana, el argentino correrá la 14° fecha de la temporada en el Gran Premio de España, en el debut de Madring, el circuito ubicado en la capital española que estrenará la máxima categoría.

En la previa a este exigente fin de semana, el argentino fue consultado sobre su llanto post carrera en Monza, tras su despiste que lo hizo salir de los primeros puestos: «Cuando te bajas del auto, sentís todas las emociones. Es difícil de explicar, me salió de adentro. Yo soy así, no escondo nada. Fue un momento difícil, toda la carrera estuve angustiado porque sentí que era una oportunidad única».

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷 ¡Arriba, Franco! 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/P7eARA60Hj September 6, 2026

Luego, remarcó su bronca por este desacierto: «Nunca había estado peleando ahí entre los tres primeros y, cuando cometés un error así, obviamente te lastima a pesar de haber terminado noveno y sumado puntos».

Además, describió la dificultad de medirse contra las mejores escuderías de la parrila: «Cuando no peleás casi nunca, te sentís fuerte cuando te toca luchar con los coches de Red Bull, McLaren o Ferrari«.

Para cerrar, fue optimista sobre su aprendizaje en la Fórmula 1: «Haber tirado todo a la basura tan rápido me dio pena y bronca, pero seguramente ya vendrán más oportunidades«.

También fue consultado sobre sus expectativas del nuevo circuito de la Fórmula 1: «Parece bastante único y requerirá un aprendizaje muy rápido para ponerse a punto. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes —el peralte de la curva 12 será divertido de conducir en la vida real— y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un fin de semana exitoso».

Y explicó las dificultades del Madring: «Es muy difícil, muy dura, muy desafiante. Tiene muchas curvas ciegas, frenadas en apoyo, curvas muy rápidas y pianos muy agresivos. Es un mix de casi todas las carreras del año

Los horarios del Gran Premio de España

Viernes

Primera práctica libre: 8:30 hs.

Segunda práctica libre: 12:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo