Añelo: Robó violentamente en comercios y lo condenaron a 5 años de cárcel tras un allanamiento

Tras cometer dos robos en una semana, la fiscal del caso, María Eugenia Titanti , y el asistente letrado, Luciano Vidal, condenaron a Jhonatan Exequiel Díaz a la pena de 5 años de prisión efectiva. La resolución del caso fue este miércoles durante una audiencia en la Ciudad Judicial: el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la pena impuesta.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, y el Asistente Letrado Luciano Vidal. Foto/Gentileza

La condena a Díaz, quien tenía antecedentes delictivos y pedidos de captura por la Justicia de Tucumán, llegó a 6 horas de haber sido detenido en un allanamiento ordenada por el Ministerio Público Fiscal en el barrio de La Meseta en donde se encontró elementos vinculados a uno de los robos.

DOS ROBOS VIOLENTOS EN UNA SEMANA

La información sobre los hechos delictivos provista por el Ministerio Publico precisaron dos fechas, el 10 y 18 de julio. El primer ilícito se produjo entre las 02:55 y las 03:12 de la madrugada, en un local comercial de la calle San Martín, cuando Diaz ingresó al lugar tras forzar las cerraduras de la puerta de entrada con una barreta.

Del comercio, el ladrón se llevó distintos productos en bolsas (zapatillas, gorras, camperas y perfumes) y dinero en efectivo.

El segundo robo fue más violento, en una despensa del barrio La Meseta a las 19.50. Ese día, el ahora detenido, pidió un vino y luego comenzó a agredir verbalmente al dueño, hasta que sacó un arma blanca y la apuntó hacia el rostro del comerciante.

Posteriormente, le dio un golpe en la cabeza con dicho elemento, causándole un corte en el cuero cabelludo. Mientras la víctima pedía ayuda por una ventana, Díaz tomó alrededor de 80 mil pesos de la caja registradora y escapó.

Un allanamiento que dió con elementos del primer robo

En el marco de una causa por robo calificado impulsada por la Fiscalía Única de Vaca Muerta Sur, se desplegó el miércoles por la mañana un operativo del que participó la Comisaria 10 de Añelo, División Investigaciones Añelo y Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Foto/Gentileza.

Durante la requisa, los agentes recuperaron perfumes, una gorra y cajas con calzado infantil denunciados como robados en uno de los hechos delictivos. Se detuvo al hombre de 31 años y se lo trasladó a la Sede Judicial, donde mediante un juicio abreviado la fiscalía lo condenó cinco años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia.

El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló los términos del juicio abreviado y declaró la responsabilidad penal de Díaz por el delito de robo simple y robo agravado por el uso de arma, en concurso real y en carácter de autor.