Sin minutos en River, Jeremías Ledesma acordó su regreso a Rosario Central

Jeremías Ledesma está muy cerca de regresar a Rosario Central tras no lograr la continuidad deseada en el arco de River. El club rosarino volvió a mostrar interés en el arquero de Pergamino, pero esta vez irá a fondo para poder repatriarlo.

Rosario Central reflotó el interés por Conan Ledesma

En principio, se trataría de un préstamo por un año con una obligacción de compra por un cifra que rondaría los 3 millones de dólares, si cumple ciertos objetivos. Ledesma abondonaría las prácticas en San Martín de los Andes a la brevedad y viajaría a Rosario para incorporarse a su nuevo club.

Si bien Ledesma es un arquero de nivel, para Marcelo Gallardo el titular seguirá siendo Franco Armani y ese sería el principal motivo de la partida de Conan: solamente atajó 7 partidos desde su llegada a River en julio de 2024.

Acostumbrado a ser titular tanto en su primera etapa en el club de Arroyito como en Cádiz, esa situación cambió notoriamente desde su arribo al Millonario, en donde el dueño del arco es Armani, una leyenda de River, pero que este año cumplirá 40 años, y tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el club de Núñez.

De esta manera, Ledesma llegaría al equipo ahora dirigido por Jorge Almirón para pelear por un puesto con el histórico Fatura Broun, aunque se estima que sea el arquero titular de Central. En el elenco rosarino fue figura en la Copa Argentina 2018, la cual obtuvo el Canalla.

El momento delicado del arco de River

Por su parte y ante las lesiones de Franco Armani (desgarro) y Ezequiel Centurión (fractura de muñeca), Gallardo tiene dos juveniles a mano para los amistosos de verano: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.