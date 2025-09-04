Sinner se metió en las semifinales del US Open y alcanzó un registro del inolvidable Big-3

Sinner sigue intratable en el último Grand Slam de la temporada y no le dio chances a su compatriota Musetti. (AP/Adam Hunger)

Jannik Sinner sigue en modo aplanadora en el US Open. Por segunda ronda consecutiva, el N° 1 del planeta ganó de manera intimidante y estuvo lejos de tomar en cuenta dos datos que podían inquietarlo: enfrentó a un top 10 por primera vez y encima ante un coterráneo, Lorenzo Musetti. ¿Cómo terminó la historia? Con un categórico 6-1, 6-4 y 6-2.

«Nos conocemos muy bien», dijo Sinner sobre Musetti tras su victoria 26 de manera consecutiva en el GS sobre pistas rápidas. «Somos del mismo país. Siempre hay muchos jugadores italianos en el cuadro. Sé que aquí hay muchos italianos, así que es un placer jugar aquí. Obviamente, al jugar la Copa Davis juntos y cosas así, tenemos que aprovechar la amistad para el partido y luego, obviamente, cuando nos damos la mano, todo está bien», completó.

Encuentro italiano en la red. El N°1 no dejó dudas ante Lolo. (AP)

Empiezan a temblar Federer, Nadal y Djokovic

Con este resultado, Jannik llega a 12 victorias consecutivas en el certamen, y a 25 en el año en torneos de Gran Slam. En este siglo, sólo tres jugadores habían llegado al menos a esa cifra de triunfos en el top 4: Novak Djokovic (en cuatro temporadas), Roger Federer (tres) y Rafael Nadal (una).

Ahora Sinner pertenece a esa lista, que también incluye a Rod Laver (dos temporadas) y Mats Wilander (una), en el cómputo de la era abierta (desde 1968). Y no sólo sorprenden sus 25 triunfos en 2025, sino la contundencia con la que ha conseguido muchos de ellos (20 fueron en sets corridos).

Un presente arrollador y Auger-Aliassime en la mira

En este andar arrollador por el US Open, Sinner completa dos partidos seguidos sin sufrir quiebres. El único que ha podido quebrar a Sinner esta quincena ha sido Denis Shapovalov, quien llevó al italiano al cuarto set en tercera ronda.

Sólido desde el fondo y con una variedad de golpes inagotable. Jannik está en un gran momento. (AP)

Este resultado, además, significa que Jannik alcanza el récord de más triunfos en Grand Slams de un jugador italiano en la historia, luego de igualar los 86 de su compatriota Nicola Pietrangeli. Y los últimos 48 los ha logrado desde 2024.

El viernes intentará quedarse solo en la cima de esta clasificación cuando se mida con el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien extrañamente lidera 2-1 HeadToHead de la ATP. Sin embargo, el N° 1 del mundo ganó 6-0, 6-2 en el último cruce, hace unas semanas en Cincinnati.

Si Jannik Sinner gana su partido de semifinales, así como Carlos Alcaraz el suyo ante Novak Djokovic, el italiano y el español no sólo chocarán en la final, sino que también estará en juego el N°1 en el ranking que aparecerá el lunes.