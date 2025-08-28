Sorpresa: Lautaro De la Iglesia se va a Italia y probará un Audi R8 GT3 del torneo europeo

Lautaro de la Iglesia, el piloto de Neuquén que compite el Turismo Carretera, sorprendió con un anuncio: probará un Audi R8 del GT3 del campeonato europeo, en Italia. Sin dudas es una gran posibilidad, que podría abrirle puertas para el futuro.

“La semana que viene vamos a estar probando en Italia con el equipo Audio oficial, un auto de GT3. Es una oportunidad que no imaginaba. Es una chance única de manejar un auto de ese nivel”, afirmó Lautaro en declaraciones a Auto Uno.

“Me parece una chance super importante, así que estoy feliz y quiero disfrutarlo. Esto puede llegar a abrir alguna posibilidad de cara al futuro. Es una auto de nivel internacional así que estoy ansioso de que llegue ese momento”, agregó.

Este es el modelo de Audi que usará Lautaro en Italia.

Más detalles de la prueba que tendrá De la Iglesia en Italia

La prueba que afrontará Lautaro De la Iglesia será en Circuito Tazio Nuvolari de Cervesina, Italia. Según el piloto de Neuquén, “es un dibujo trabado, técnico, que habitualmente es utilizado como circuito de pruebas del equipo Audi Sport”.

Lautaro, que es uno de los pilotos estables del TC, tuvo una temporada con altibajos y viene de ser 31° en la última fecha que de disputó en el Gálvez de Buenos Aires, con la gran victoria de Agustín Canapino.

Después de su experiencia en Italia, el neuquino volverá al país para cerrar el campeonato, con la ilusión de poder entrar en la definición como uno de los tres de último minuto, una situación conocida porque así ingresó a la Copa de Oro en la temporada pasada.

Info: Aguante Neuquén