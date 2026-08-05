Stéfano Domenicali, CEO de la F1, admitió interés en Sudamérica; ¿puerta abierta para Argentina?

El CEO de la F1 analiza las distintas opciones para acomodar los calendarios futuros.

A raíz del avance de las obras en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y de la llegada del Moto GP el próximo año, la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina es un tema que vuelve a estar encima de la mesa.

Las chances son remotas para el corto plazo, pero no imposibles si se proyecta un potencial calendario 2028. Al menos así pareció darlo a entender el italiano Stéfano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, cuyas últimas declaraciones en el canal oficial aventuraron un acercamiento con Sudamérica.

Para Domenicali, jefe deportivo de Ferrari desde 2008 hasta 2014, las urgencias de turno son encontrar soluciones rápidas de competencias para reemplazas los grandes premios previstos en Medio Oriente hacia final de temporada.

“Las negociaciones están avanzando muy bien en África. También estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica y en el Lejano Oriente para 2028”, manifestó el dirigente italiano.

Aunque Domenicali no mencionó directamente a la Argentina en su declaración, Sky Sports aseguró que nuestro país forma parte de esas conversaciones junto con Ruanda, Sudáfrica y Tailandia. De hecho, el medio británico explicó que el crecimiento de la popularidad de la F1 desde la llegada de Franco Colapinto impulsó el interés por recuperar el Gran Premio argentino.

Como días atrás expresó en Río Negro Felipe Mc Gough, una posible negociación dependerá del avance de las obras y cómo se desarrolle la competencia de Moto GP del próximo año, además de las modificaciones técnicas requeridas sobre el trazado para lograr la Categoría 1 FIA.

No hay que olvidar que, de momento, las versiones sobre un posible retorno habían surgido principalmente desde autoridades y promotores argentinos. Ahora fue el propio responsable de conducir comercialmente a la Fórmula 1 quien admitió que existen negociaciones en la región.

De todas maneras, esto no significa que el regreso esté confirmado. La F1 tiene como objetivo mantener un calendario de 24 competencias y recibe propuestas de diferentes países interesados en tener su propio Gran Premio.