Flybondi continuará operando: el Gobierno aprobó su plan tras las masivas cancelaciones

Flybondi presentó un plan de acción y el Gobierno la autorizó a seguir operando.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a Flybondi a continuar con sus operaciones luego de que la aerolínea presentara un plan de acción, tal como le había exigido el Gobierno nacional la semana pasada, en medio de una crisis operativa que provocó la cancelación de más de 120 vuelos entre junio y julio.

La autoridad aeronáutica informó que, tras analizar la documentación presentada por la compañía, verificó que Flybondi cumple con las exigencias establecidas por la normativa vigente en materia de seguridad operacional y que se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para mantener sus servicios.

De esta manera, la empresa podrá continuar operando y vendiendo pasajes mientras la ANAC mantiene las tareas de supervisión y fiscalización sobre su programación y disponibilidad de aeronaves.

Nuevas actas y multas en trámite

A pesar de la autorización, la ANAC aplicó nuevas medidas administrativas contra la compañía por las cancelaciones registradas durante los últimos meses.

El organismo labró dos nuevas actas de infracción por más de 20 vuelos cancelados en junio y más de 100 durante julio. Además, informó que ya aplicó multas por $54,7 millones en el marco de 38 actuaciones.

Actualmente, existen otros 22 sumarios en trámite que podrían derivar en sanciones superiores a los $450 millones.

La ANAC aseguró que intensificó los controles sobre la aerolínea y detalló que, desde diciembre de 2024, realizó 36 inspecciones y auditorías operativas, además de 17 inspecciones en talleres aeronáuticos.

La semana pasada, el organismo había aclarado que la continuidad de las operaciones y la venta de pasajes forman parte de una relación comercial entre privados y señaló que la legislación argentina no contempla la suspensión cautelar de las operaciones de una empresa que mantiene vigente su autorización.

Según indicó, una medida de ese tipo podría afectar el derecho a desarrollar una actividad comercial y entrar en conflicto con las garantías establecidas en la Constitución Nacional.

La ANAC mantiene el seguimiento de la empresa

En caso de detectar incumplimientos en la información presentada, la autoridad aeronáutica podía adoptar medidas adicionales, entre ellas la inmovilización de aeronaves.

Sin embargo, luego de recibir el plan de acción, que incluyó información sobre la programación de vuelos y la disponibilidad de la flota, la ANAC determinó que la empresa cuenta con las condiciones necesarias para continuar operando.

El organismo aclaró que el intercambio técnico con Flybondi continuará y que seguirá analizando la programación prevista como parte de sus tareas de control.

Cambios en la conducción y una operación reducida

La presentación del plan coincidió con el cierre del período de due diligence, una auditoría realizada para conocer la situación operativa y financiera de la empresa.

Según informó Flybondi, durante ese proceso se detectaron “divergencias sustanciales” entre la información proporcionada por la anterior conducción y la situación real de la compañía.

Ese diagnóstico fue utilizado por la empresa para justificar la salida de la cúpula directiva y la designación de nuevas autoridades en mayo.

A pesar de que a mediados de julio la aerolínea anunció una recomposición de su programación, la situación operativa continúa siendo crítica.

De acuerdo con datos de la plataforma Failbondi, que monitorea diariamente la actividad de la compañía, durante julio se cancelaron más de 310 vuelos, cerca del 75% de los servicios programados. En ese período despegaron aproximadamente 105 vuelos, equivalentes al 25% de la programación prevista.

El sitio también informó que durante los primeros cuatro días de agosto ya se registraron 30 nuevas cancelaciones.

Restricciones en Brasil y deudas pendientes

Mientras la ANAC autorizó la continuidad de las operaciones en la Argentina, las autoridades aeronáuticas de Brasil ampliaron las restricciones que afectan a Flybondi.

A las limitaciones para comercializar vuelos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador se sumó la ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro, con destino al aeropuerto internacional de Galeão.

La empresa no podrá ofrecer nuevos vuelos hacia Brasil luego de haber cancelado, según los datos difundidos, cerca del 80% de sus servicios al país vecino durante julio.

En paralelo, la situación financiera de la aerolínea también permanece bajo observación. De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, Flybondi acumuló cuatro cheques rechazados durante julio por un monto total de $559 millones.

La compañía también mantiene pagos pendientes con la ANAC, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo. Para regularizar esas obligaciones, la empresa se incorporó a un plan de pagos.

Con la presentación del plan de acción, Flybondi podrá continuar operando en el país, aunque seguirá bajo supervisión de la autoridad aeronáutica mientras intenta normalizar su programación y resolver los problemas operativos y financieros que atraviesa.

Con información de Clarín.