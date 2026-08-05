Femicidio de Mailén en Mar del Plata: allanaron a su exsuegra y analizan la hipótesis de un crimen por encargo

El femicidio de Mailén Antonich (24) en Mar del Plata dejó de ser investigado como un ataque al azar para adentrarse en una trama mucho más oscura. La fiscalía a cargo de Carlos Russo comenzó a analizar firmemente la hipótesis de un crimen premeditado, en el que la joven habría sido víctima de una trampa mediante un falso ofrecimiento de trabajo.

Frente a la contundencia de los nuevos indicios, el fiscal Russo dispuso prorrogar el secreto de sumario por 24 horas. El objetivo es resguardar las medidas de prueba que buscan reconstruir con exactitud las últimas horas de la joven y determinar quiénes fueron los últimos en tener contacto con ella antes de que ingresara al complejo ubicado entre Punta Mogotes y el Parador Waikiki.

La pista del crimen a sueldo y el allanamiento

Según informó Clarín, el vuelco en la causa se produjo a partir de una declaración testimonial que puso bajo la lupa al entorno familiar de Mailén. A partir de lo que logró trascender de la investigación, un testigo reveló haber escuchado una conversación, días antes del femicidio, en la que un hombre y una mujer hablaban sobre el pago de una suma de dinero una vez que se concretara el asesinato de la joven.

Este dato clave motivó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Labardén al 3300, en el barrio Parque Palermo, domicilio donde reside la exsuegra de la víctima.

En el operativo, llevado adelante por la Delegación de Investigaciones de Mar del Plata, los efectivos secuestraron siete teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes informáticos para corroborar o descartar la hipótesis del crimen por encargo. Hasta el momento, la mujer no fue privada de su libertad ni pesa sobre ella ninguna medida cautelar.

Acoso, obsesión y denuncias cruzadas

Mientras avanza esta nueva línea investigativa, la Justicia mantiene detenidos a dos sospechosos: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27). Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y se negaron a prestar declaración indagatoria ante el fiscal.

Durante una marcha para pedir justicia, la madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, dijo en diálogo con el medio ya citado que los acusados no eran del círculo íntimo de la familia, pero denunció que Díaz Bartolomé (el principal sospechoso) estaba «obsesionado» con su hija.

Según el relato de Mariscal, este detenido y la exsuegra de Mailén serían vecinos en el barrio. «Cada vez que la veía, la acosaba», relató la mujer, convencida de que el femicidio fue un acto totalmente «premeditado».

A esto se suma un historial de conflictos familiares que los investigadores no pasan por alto. Existían denuncias cruzadas por el pago de la cuota alimentaria y amenazas entre la víctima y el padre de una de sus hijas. Este hombre, a su vez, mantendría un vínculo cercano con uno de los imputados.

Los videos que ratifican la teoría de la emboscada

La teoría de la emboscada planificada se sostiene también en el análisis de las cámaras de seguridad privadas del balneario. Las imágenes mostraron una cronología distinta a la que constaba en la denuncia original por averiguación de paradero.

Los registros captaron a Mailén caminando dentro del predio el viernes a las 15:00 horas (un día antes de lo denunciado). En la secuencia se observa que un hombre la sigue a corta distancia, hasta que ambos salen del plano de visión. Lamentablemente, el trayecto no pudo ser reconstruido por completo debido a que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio no estaban funcionando en ese momento y en esa zona.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la madrugada del domingo, semienterrado junto a un contenedor dentro del predio. Las pericias forenses confirmaron que la causa de muerte fue una herida de arma blanca en el cuello, infligida en una ventana de tiempo estimada entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

La reconstrucción del caso

Según la información reunida por la investigación, el sábado 1 de agosto, alrededor de las 16, Mailén salió de su vivienda luego de informar a sus familiares que asistiría a una entrevista laboral. Antes de irse dejó a sus dos hijos al cuidado de allegados.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven se retiró junto a un conductor de una aplicación de viajes con quien mantenía un vínculo reciente.

Durante la madrugada del domingo, sus familiares acudieron a una comisaría para denunciar su desaparición. Inicialmente se retiraron para dirigirse al supuesto balneario donde debía concretarse la entrevista y, a las 2:10, formalizaron la denuncia por averiguación de paradero.

Poco después, a las 3:51, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el predio donde se habría pactado el encuentro. Al arribar el personal policial, dos hombres escaparon del lugar, aunque fueron detenidos en las inmediaciones del balneario Waikiki.

Durante la inspección del predio, los efectivos hallaron el cuerpo de la joven atado con cables. La investigación también determinó que ambos sospechosos presentaban lesiones compatibles con una posible defensa ejercida por la víctima antes de ser asesinada.

El examen forense determinó que Antonich sufrió un paro cardíaco provocado por una hemorragia severa originada por una puñalada en la región cervical. Además, los peritos detectaron otras heridas de arma blanca y lesiones defensivas en brazos y piernas, compatibles con un intento de resistirse al ataque.

Los resultados serán incorporados al expediente para reconstruir la mecánica del crimen y establecer la participación de los detenidos.