Alivio por la salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei

Una señal de tranquilidad y optimismo llegó este miércoles 9 de septiembre 2026: tras cumplirse las primeras 48 horas de internación preventiva, las autoridades del Sanatorio Mater Dei difundieron el segundo informe oficial sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, confirmando que la emblemática conductora cursa una recuperación favorable y no ha presentado complicaciones en el marco del tratamiento por su afección respiratoria bronquial.

El reporte institucional, con la firma del director médico del establecimiento porteño, el doctor Enrique Echagüe, despejó las versiones alarmistas y ratificó que la paciente Mirtha Legrand permanece estable, descansando en sala general y con la contención constante de sus afectos más cercanos.

Qué dice el nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre Mirtha Legrand

El comunicado, emitido desde la sede sanatorial de Palermo, aportó datos concluyentes respecto a la respuesta de la animadora ante los esquemas terapéuticos aplicados desde su ingreso el pasado lunes.

De acuerdo con el texto oficial rubricado por el doctor Echagüe, «la Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio».

El comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei, sobre la salud de Mirtha Legrand.-

Asimismo, el documento especificó que la conductora «continúa en una habitación común, en compañía de su familia», ratificando que no fue necesario su traslado a áreas de cuidados intermedios o intensivos y que el monitoreo clínico se desarrolla según los parámetros esperados por su equipo asistencial.

En el mismo escrito, la dirección de la entidad médica aprovechó la vía formal para extender el mensaje de gratitud de la paciente y de su entorno íntimo: «Agradecemos a todos por el respeto y cariño que trasmiten».

La respuesta favorable del organismo de la diva atenúa la incertidumbre, donde colegas y televidentes permanecían atentos a su evolución tras la descompensación gripal que el viernes anterior la había obligado a delegar las grabaciones de su envío televisivo en su nieta, Juana Viale.

La evolución clínica de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei y la fecha del próximo reporte oficial

La institución reiteró una vez más su política estricta de vocería, para canalizar con exactitud la información y evitar especulaciones en plataformas digitales o programas del espectáculo.

Según consta en la notificación médica, de no mediar alteraciones o modificaciones imprevistas en el cuadro clínico de Mirtha Legrand, el próximo parte oficial será emitido el viernes 11 de septiembre 2026, posicionándose dicho informe como el único canal autorizado por el centro asistencial para actualizar su situación de salud.