El Mago Coria se hizo cargo de la eliminación que sufrió el equipo argentino en la Copa Davis, aseguró que «con el diario del lunes es fácil opinar y que se bancará todas las ceíticas. Gentileza.

“Con el diario del lunes es fácil opinar, me voy a bancar todas las críticas”, reconoció GuillermoCoria, el capitán del equipo argentino de la Copa Davis que después de perder con Croacia, por 3 a 0, en el cierre del grupo A quedó eliminado del afamado certamen.

La polémica que sacudió al equipo argentino estuvo la decisión del capitán Coria de dejar afuera de las últimas dos series al tenista número uno de Argentina, Diego Schwartzman, en el lugar 17 en el ranking ATP, luego de que el Peque perdiera su primer partido contra el sueco Mikael Ymer y reconociera haber recibido un “golpe de nocaut” anímico.

“Lo que charlamos con Diego queda entre nosotros dos”, sostuvo Coria en la última conferencia de prensa en el Unipol Arena de Bolonia, Italia. “La decisión se tomó en conjunto y la aceptó como un campeón, Es un líder adentro y fuera de la cancha, es muy positivo”, aclaró el capitán para despejar las dudas acerca problemas internos en el vestuario argentino.

“Con el diario del lunes fácil opinar, me voy a bancar todas las críticas porque no ganamos y la gente esperaba otra cosa, y nosotros estar en noviembre en los cuartos de final”, comentó el Mago Coria. Destacó que “estoy convencido de que los equipos que armamos para cada serie eran los mejores que estaban para jugar, pero no nos salió bien”.

La barrida por 3 a 0 final deja un sabor amargo en la despedida de Italia. “Es lógico que se me vaya a pegar bastante fuerte por las decisiones que algunos piensen que no hayan sido las correctas, pero se tomaron convencido de lo que uno hace,” explicó el capitán.

Francisco Cerúndolo fue el encargado de reemplazar a Diego Schwartzman en las dos últimas series del grupo A de la Copa Davis. Gentileza.

“Los tenistas no tienen que pedirle perdón a nadie, porque acá se entra a jugar, dejaron el alma y nos vamos con la frente en alto porque luchamos hasta el último punto; salgan o no las cosas, entre o no la pelota, ganemos o perdamos, no nos guardamos nada para representar a nuestro país”, concluyó Coria.

Sebastián Báez, quien no pasa por su mejor momento. jugó los tres singles para Argentina en el grupo A de la Davis y los perdió todo. Gentileza.

Argentina buscará en enero una nueva oportunidad de regresar a las Finales de 2023, cuando dispute la serie de Qualifiers frente a uno de los ganadores de los playoffs del Grupo Mundial I. El sorteo se realizará después de la llave final en Málaga.