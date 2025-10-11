Djokovic quedó eliminado en Shanghái tras caer ante el 204º del mundo
El serbio perdió frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-3 y 6-4 en las semifinales del Masters 1000, que tendrá una definición inédita. Mirá el video.
Novak Djokovic fue sorprendido en las semifinales del Masters 1000 de Shagnhái por el monegasco Valentín Vacherot (204º), quien dio el batacazo y lo venció por 6-3 y 6-4.
Vacherot le ganó al ex número 1 del mundo jugará la final en Shangái
El ex número uno del mundo era el gran candidato al título en China, tras la ausencia de los favoritos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero tuvo algunos problemas físicos y no pudo aprovechar la chance.
¿¡QUIÉN LE QUITA LA SONRISA!? 😁— ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 11, 2025
🇲🇨 Vacherot bajó a 🇷🇸 Djokovic y jugará la gran final de #Shanghai.
📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/jUEhX4R1K1
Vacherot, de 26 años, ya era la revelación del torneo al llegar a semifinales desde la clasificación previa. Así, se convirtió en el primer tenista de Mónaco en la historia en derrotar a un top ten en el circuito.
El francés Rinderknech bajó a Medvedev y jugará la final en Shangái
Djokovic no fue el único que fue sorprendido este sábado en Shanghai, dado que el ruso Daniil Medvedev (18°) siguió su mismo destino: cayó ante el francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-2 y 6-4.
Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, primos y próximamente rivales en la final del Masters 1000 de Shanghái tras derrotar a Djokovic y Medvedev respectivamente. De película 🎾❤️pic.twitter.com/Licx87Eebt— VSports Team (@VSportsTM) October 11, 2025
Habrá una final inédita en el Masters 1000 de China entre las sorpresas Vacherot y Rinderknech, que son primos hermanos y se apoyaron mutuamente durante el certamen. El título quedará en la familia.
Comentarios