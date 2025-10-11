SUSCRIBITE
Djokovic quedó eliminado en Shanghái tras caer ante el 204º del mundo

El serbio perdió frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-3 y 6-4 en las semifinales del Masters 1000, que tendrá una definición inédita. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Vacherot, venció al serbio jugará la final en Shanghái.

Novak Djokovic fue sorprendido en las semifinales del Masters 1000 de Shagnhái por el monegasco Valentín Vacherot (204º), quien dio el batacazo y lo venció por 6-3 y 6-4.

Vacherot le ganó al ex número 1 del mundo jugará la final en Shangái

El ex número uno del mundo era el gran candidato al título en China, tras la ausencia de los favoritos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero tuvo algunos problemas físicos y no pudo aprovechar la chance.

Vacherot, de 26 años, ya era la revelación del torneo al llegar a semifinales desde la clasificación previa. Así, se convirtió en el primer tenista de Mónaco en la historia en derrotar a un top ten en el circuito.

El francés Rinderknech bajó a Medvedev y jugará la final en Shangái

Djokovic no fue el único que fue sorprendido este sábado en Shanghai, dado que el ruso Daniil Medvedev (18°) siguió su mismo destino: cayó ante el francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-2 y 6-4.

Habrá una final inédita en el Masters 1000 de China entre las sorpresas Vacherot y Rinderknech, que son primos hermanos y se apoyaron mutuamente durante el certamen. El título quedará en la familia. 


Temas

Masters 1000

Novak Djokovic

Shangai

Tenis

