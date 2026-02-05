El equipo argentino se medirá con los asiáticos del 6 al 8 de febrero.

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis anunció que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los singlistas que enfrentarán a Corea del Sur en la serie por la primera ronda de los Qualifiers que empezará este viernes en la ciudad de Busan. Resta conocer el orden de los encuentros.

Javier Frana definió el equipo argentino para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Argentina viajó a Corea del Sur con una delegación compuesta por cinco tenistas debutantes. A último momento, incluso, se debió hacer un cambio por la baja de Andrés Molteni por lesión. En su lugar entró Juan Pablo Ficovich.

«Vengo con un dolor en el hombro desde la pretemporada que me molesta continuamente y no se termina de ir. Necesito estas semanas para poder hacer un tratamiento más fuerte y sacarme esta molestia que tengo. Hasta último momento esperé porque quería ir, pero finalmente decidimos con mi equipo que no tenía mucho sentido”, había explicado Molteni sobre su ausencia.

De esta manera, Frana definió que Thiago Tirante y Marco Trungelliti sean los singlistas, mientras que Federico Gómez y Guido Andreozzi disputarán el dobles.

Además, Frana afirmó que «el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos» y admitió la búsqueda que se dio para encontrar el dobles ante la ausencia obligada de Andrés Molteni a último momento por inconvenientes físicos.