Nadal avanza en Wimbledon y el chileno Garín hace historia

Rafael Nadal dio otro paso firme en el camino hacía su Gran Slam 23 al vencer al neerlandés Botic Van De Zandschulp por 6-4, 6-2 y 7-6 (8-6) y avanzar a los cuartos de final de Wimbledon.

El español, ubicado en cuarto lugar del ranking mundial del ATP y segundo favorito al título, empleó 2 horas y 24 minutos para doblegar a su rival que le plantó pelea en el tercer set.

Nadal se medirá en los cuartos de final con el fuerte sacador estadounidense Taylor Fritz (14), quien previamente se deshizo sin inconvenientes del australiano Jason Kubler (99) al derrotarlo por 6-3, 6-1 y 6-4 y llega sin perder ningún set en los cuatro partidos que disputó.

Por su parte, el excéntrico y talentoso australiano Nick Kyrgios (40) superó en un apasionante y cambiante partido al estadounidense Brandon Nakashima (56) por 4-6, 6-4, 7-6 (7-2), 3-6 y 6-2, al cabo de 3 horas y 11 minutos de un emocionante enfrentamiento.

El rival de Kyrgios en los cuartos de final será el chileno Cristian Garín (43), quien hoy eliminó al australiano Álex de Miñaur (27) al vencerlo por 2-6, 5-7, 7-6 (7-3), 6-4 y 7-6 (10-6), en un maratónico encuentro que se extendió por 4 horas y 38 minutos.

"It's so special – It's a dream for me"



It's fair to say Cristian Garin has earned a lot of new fans after his epic fourth round victory 🇨🇱#Wimbledon pic.twitter.com/sTWuhQQlf7