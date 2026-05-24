Tensión en Racing: los hinchas bancaron a Gustavo Costas e insultaron a Diego Milito

Racing vive momentos de mucha tensión tras el despido de Gustavo Costas y el hincha banca fuerte al DT. Mientras Diego Milito daba una conferencia de prensa para explicar la salida del emblemático entrenador, los simpatizantes se manifestaron en el Cilindro, se metieron a la fuerza y explotaron contra la dirigencia.

Los hinchas armaron un banderazo en apoyo a director técnico y apuntaron hacia los dirigentes. “Llamá a elecciones la p… que te parió», «la comisión se va a la p… que lo parió» y «che Milito botón…», fueron los primeros gritos de guerra de los fanáticos de la Academia que el sábado se enteraron de la noticia por las redes sociales.

Poco tiempo después de la conferencia del presidente, los fanáticos irrumpieron en el Cilindro y continuaron con la protesta, puertas adentro. «Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad», «Gustavo es Racing, Milito no», manifestaron.

Los hinchas también cargaron contra los jugadores

«A ver si entienden todos los jugadores, hay que ir al frente por los colores. Racing es grande por esta gente», fue el canto que tronó un más tarde y que también marcó la postura de ese nutrido grupo de hinchas que apoyó al DT.

Luego del entrenamiento, el legendario entrenador de la Academia se acercó a saludar a los hinchas. Los fanáticos lo ovacionaron y pudieron darle un último abrazo. «No se va, Gustavo no se va», cantaron. «Les agradezco de corazón. Tenemos que estar juntos igual», expresó Costas, emocionado por el apoyo de los simpatizantes.

¿Qué dijo Milito?

Diego Milito rompió el silencio en una conferencia de prensa para explicar la decisión. «Un día triste, que nunca pensamos que podía llegar. Es el fútbol. Realmente, estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación«, fue lo primero que dijo el presidente de Racing.

«Era un final de ciclo, me duele decirlo», afirmó el presidente de la Academia. (Archivo)

«Este plantel necesita un cambio de aire, aire nuevo, con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos marca un poco lo que venimos sintiendo y viviendo del clásico en adelante. Han pasado cosas insólitas. Marcan lo que vengo diciendo. Era un final de ciclo. Me duele decirlo. Es un momento duro”, añadió.

Por último, aseguró que el despido de Costas «fue una decisión casi conjunta» y que sentían «que había que descomprimir, que algo no estaba funcionando y que necesitaban un cambio de aire». Y cerró: «Era algo que se imponía. Los dos sentíamos eso. Me duele. Tenemos una gran relación. Siempre estuvimos, en los momentos de dificultad y los lindos también«.