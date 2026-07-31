Tobías Andrada se realiza la revisión médica y será el séptimo refuerzo de River

En medio de un flojo presente futbolístico, River sumará un nuevo refuerzo. Se trata de Tobías Andrada, que será la séptima incorporación del Millonario en este mercado de pases. Se suma a Nicolás Otamendi, el propio Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Esta mañana, el futbolista de 19 años llegó a una clínica en Belgrano para realizarse la revisión médica antes de firmar su contrato con River en horas de la tarde. El juvenil firmará su vínculo por cuatro temporadas (hasta junio de 2030).

Según se reveló, River le compró el 60% del pase de Andrada a Vélez por un total de 5,5 millones de dólares, con opción de adquirir un 20% restante (2,5 millones más) si se cumplen ciertos objetivos, como minutos en cancha o títulos con el club.

A partir de este sábado, Coudet ya tendrá a disposición a un jugador con un gran presente y un futuro prometedor. Será una pieza que espera aportarle claridad a River en la mitad de la cancha, el sector más débil del Millonario en esta temporada.

Coudet suma a un mediocampista muy versátil y con gran proyección.

Su posición natural es a un costado del volante central, como un ‘8’ clásico, aunque puede jugar más pegado a la banda y con más llegada al área rival. Tiene mucho despliegue, buen manejo y facilidad para recibir entre líneas. Un aspecto a mejorar es el remate, ya que hasta el momento solo tiene tres goles en Primera División.

No se descarta que esté en la lista de concentrados para el partido ante Rosario Central del próximo domingo, donde River buscará cortar la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas por torneos de AFA.

En Vélez, Andrada disputó un total de 36 partidos desde su debut a mediados de 2025. Además, se destacó en gran manera en el último Mundial Sub-20, donde la Selección Argentina logró el subcampeonato.

Con la llegada de Andrada, River no se retira del mercado de pases. A pesar de que la ventana para incorporar en el futbol argentino cierra este viernes, hay un plazo extra para los clubes que vendan o presten a un futbolista al exterior. Por eso, si el Millonario realiza alguna de estas opciones tendrá tiempo de reforzarse hasta el 2 de septiembre.

En estos momentos, las principales negociaciones son las de Francisco Ortega y Esequiel Barco, ya que hubo ofertas por ambos jugadores y podría haber novedades en las próximas horas.