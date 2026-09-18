Harry Kane reveló la charla con Messi tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra: «Intenté mostrar respeto»

A más de dos meses de la semifinal histórica entre la Selección Argentina e Inglaterra, uno de los referentes británicos reveló la charla que tuvo con Lionel Messi post partido. Tras la victoria de la Albiceleste por 2-1, Harry Kane tuvo un emotivo abrazo con la Pulga en una postal que recorrió todo el mundo.

En una entrevista con el medio español Marca, el capitán de los Tres Leones, contó el diálogo que tuvo con la Pulga tras el final del encuentro: «Tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol. Tengo muchísimo respeto por él».

El efusivo festejo de Messi en la victoria agónica de la Albiceleste sobre Inglaterra.

Además, el delantero resaltó la actitud de la leyenda argentina: «Siempre ha puesto al equipo por delante de él. Es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo».

Y enfatizó su admiración hacia Leo: «Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde«.

También habló sobre la supremacía de Messi y Cristiano en los últimos años: «Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación. Son dos de los mejores de la historia».

Para cerrar fue consultado sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro, aunque no quiso dar su opinión al respecto: «Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan«.