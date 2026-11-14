Neuquén Próximo: el Gobierno presentará un plan de desarrollo con metas hasta 2050

La estrategia provincial contempla objetivos a corto, mediano y largo plazo, con una proyección de desarrollo hasta 2050.

El Gobierno de Neuquén prepara una estrategia de planificación que busca definir cómo aprovechar el crecimiento económico y energético de la provincia durante las próximas décadas. A través del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), presentará Neuquén Próximo, un programa que establece prioridades para mejorar la infraestructura, ampliar los servicios y generar nuevas oportunidades productivas.

La iniciativa contempla tres etapas de trabajo, con objetivos para 2026, 2030 y 2050. El propósito es vincular el desarrollo económico provincial con las necesidades de una población en crecimiento y reducir las diferencias de infraestructura y servicios entre las distintas regiones.

El secretario del COPADE, Rubén Etcheverry, explicó que la planificación fue encomendada por el gobernador Rolando Figueroa y que busca establecer un rumbo para los próximos años.

“Neuquén Próximo propone una visión de futuro que busca transformar el crecimiento económico y la riqueza energética de la provincia en bienestar cotidiano, oportunidades productivas, equidad territorial y mejores condiciones de vida para la población”, sostuvo el funcionario.

Tres etapas para planificar el crecimiento de Neuquén

El programa organiza sus objetivos en tres horizontes temporales. El primero corresponde a la Acción Temprana 2026, que reúne las medidas de ordenamiento, infraestructura y servicios que actualmente desarrolla el Ejecutivo provincial.

La segunda etapa es la Agenda Neuquén 2030, que plantea consolidar las políticas en marcha y establecer nuevas prioridades de mediano plazo. Este documento concentra los objetivos y proyectos que orientarán la planificación provincial durante los próximos años.

Por último, la Visión 2050 incorpora una perspectiva de largo plazo para anticipar los desafíos que enfrentará Neuquén a medida que continúe su transformación económica, productiva y demográfica.

Etcheverry explicó que la Agenda 2030 apunta a “consolidar y acelerar este modelo neuquino”, tomando como punto de partida las acciones que ya se encuentran en ejecución.

Las seis prioridades de la Agenda Neuquén 2030

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la definición de 67 metas verificables y 190 proyectos estructurantes, organizados en seis ejes estratégicos.

La planificación incluye el desarrollo hídrico y energético; comunidad y bienestar; territorios en red; producción diversificada y generación de empleo; transformación del Estado; y gestión de la dinámica migratoria.

Estos lineamientos buscan abordar tanto las necesidades de infraestructura y servicios como los desafíos vinculados con la actividad productiva y los cambios poblacionales de la provincia.

Sin embargo, la información difundida hasta el momento no detalla cuáles son los 190 proyectos, qué inversiones requerirán ni los plazos previstos para su ejecución. Esos aspectos serán importantes para conocer el alcance concreto de la estrategia.

Un año de trabajo y más de 120 reuniones en las regiones

Según informó el COPADE, la elaboración del programa demandó un año de trabajo y más de 120 encuentros en las siete regiones de Neuquén.

Durante ese proceso participaron intendentes, presidentes de comisiones de fomento, representantes de organizaciones civiles, entidades profesionales, iglesias y otros sectores de la comunidad.

“No es una agenda diseñada desde un escritorio, sino que se trata de un plan dinámico, que se va ajustando y actualizando de acuerdo al desarrollo de la provincia”, afirmó Etcheverry.

El Gobierno provincial prevé presentar los principales lineamientos de Neuquén Próximo y la Agenda 2030. La exposición permitirá conocer con mayor detalle cómo se distribuirán las prioridades y qué proyectos se contemplan para cada región.

La propuesta busca establecer una planificación que trascienda las acciones inmediatas de gobierno, en una provincia donde el crecimiento de la actividad energética plantea nuevas demandas de infraestructura, servicios y empleo.