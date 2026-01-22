Una de Las Leonas cambia de selección y va a jugar para Alemania

Una de las jugadoras más experimentadas de Las Leonas decidió renunciar a la Selección Argentina de hockey sobre césped y jugará para Alemania.

Se trata de Lucina von der Heyde que jugó más de 100 partidos en Las Leonas. La misionera de 28 años, ganó cuatro títulos con Argentina, entre ellos el Champions Trophy 2016.

La decisión está relacionada con su residencia en Europa ya que es jugadora del Club Mannheimer de Alemania. Eso dificultó su participación en las convocatorias de la Selección Argentina y no pudo ser citada en los últimos tres años.

Von der Heyde, nacida en Posadas en 1997, comenzó su carrera en River y fue elegida mejor jugadora joven del mundo en el 2019.

Es un caso similar al de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, que también renunció al seleccionado argentino y pasó a representar a Alemania.

Otros casos así fueron los de Joaquín Menini (España), Joaquín Coelho (Portugal), Guillermo Schickendantz (Italia), Julián Blaszkiewich (Polonia) y Bárbara Borgia y Lara Oviedo (Italia).