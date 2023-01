Una historia de amor atravesada por la Regata del río Negro

Cuando Río Negro los aborda al final de la etapa, les aclara que no es para hablar de sus logros deportivos. Y es ahí donde Alberto Díaz Portas interrumpe: “Si una pareja hace la Regata del río Negro y acaba en la séptima etapa siendo pareja, es que están hecho el uno para el otro”, bromea el español, quien esta edición compartió el bote N° 30 con su pareja, la viedmense Lorena Ramos



“El cansancio hace lo suyo y la verdad es que a veces discutís con tu compañero, pero cuando bajamos del bote se nos pasa enseguida”, afirma Lorena, que junto a Natalia Lallana ganaron el oro en el K2 master (35-39 años) en el último Mundial de Portugal.



“La Regata fue lo que nos unió… nos conocimos corriendo esta prueba”, cuenta Ramos y Portas lo confirma. “Fue en el 2016 y luego nos vimos en el Mundial de Rumania, luego en el de Portugal 2018 y acá estamos”.



Lorena cuenta que en el último mundial, el de Portugal 2022, decidieron correr juntos esta edición de la travesía. “Después de ese mundial, fuimos a una competencia ahí en Europa. Anduvimos bien y decidimos probarnos en la Regata”.

La primera del español fue en el 2011 y en total Díaz Portas lleva siete Regatas corridas, tanto en el K1 como en el K2, mixto en esta ocasión.



“Cuando vine el primer año, me trataron también que siempre quiero volver. Son como una vacaciones para mí y siempre es un gusto compartir esta prueba. Allá en Europa no hay nada parecido a este río y a esta prueba. La esencia de esta Regata escapa a lo exclusivamente competitivo, por eso es una familia. El que quiere competir lo hace, el que no también y es el mismo disfrute. Esta prueba no se compara con nada en el mundo”.