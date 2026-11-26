Unión de Zapala y Deportivo Rincón cumplieron con los pronósticos y se metieron en la final de la Copa Neuquén. El Canario goleó a San Lorenzo por 4-1, mientras que el León tuvo que esperar hasta los penales para dejar en el camino al duro San Patricio: fue 6-5 desde los 12 pasos después de igualar 0-0 en los 90.

Ante un gran marco de público, Unión tuvo un arranque tranquilo y se adelantó 2-0 con los tantos de Bam Bam González y Maximiliano Jorquera. San Lorenzo descontó en el complemento y le puso interrogantes a la semi, pero Gonzalo Sáez y César Morales sentenciaron la historia.

El equipo dirigido por Rafael Sánchez Laudari se aseguró la presencia en el Regional Amateur del año que viene y será la vuelta del Canario a la competencia federal, después de 45 años.

De la mano de Sánchez Laudari, Unión se aseguró la participación en el Regional Amateur 2027. (Prensa Unión)

En el turno tarde noche del miércoles, Rincón y San Patricio protagonizaron un duelo muy parejo, pero no se sacaron diferencias y fueron a los penales. Ahí, el local fue más efectivo, ganó 6-5 y está en otra definición. El León del norte neuquino es el máximo ganador de la Copa Neuquén con seis conquistas (2013, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022) y un campo de ventaja sobre el resto, porque Maronese es el único que la ganó en dos ocasiones.

¿Cutral Co o Neuquén?

La final se jugará el domingo 29 de noviembre en cancha neutral y en las próximas horas se confirmará la sede. Las opciones son dos: el Coloso de Alianza de Cutral Co o La Chacra de Independiente en la capital provincial.