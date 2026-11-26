Unión de Zapala y Deportivo Rincón irán por la gloria en la Copa Neuquén
El Canario goleó 4-1 a San Lorenzo, mientras que el León dejó en el camino a San Patricio por penales (6-5 después de igualar 0-0). La final será el domingo en Cutral Co o en la capital provincial.
Unión de Zapala y Deportivo Rincón cumplieron con los pronósticos y se metieron en la final de la Copa Neuquén. El Canario goleó a San Lorenzo por 4-1, mientras que el León tuvo que esperar hasta los penales para dejar en el camino al duro San Patricio: fue 6-5 desde los 12 pasos después de igualar 0-0 en los 90.
Ante un gran marco de público, Unión tuvo un arranque tranquilo y se adelantó 2-0 con los tantos de Bam Bam González y Maximiliano Jorquera. San Lorenzo descontó en el complemento y le puso interrogantes a la semi, pero Gonzalo Sáez y César Morales sentenciaron la historia.
El equipo dirigido por Rafael Sánchez Laudari se aseguró la presencia en el Regional Amateur del año que viene y será la vuelta del Canario a la competencia federal, después de 45 años.
En el turno tarde noche del miércoles, Rincón y San Patricio protagonizaron un duelo muy parejo, pero no se sacaron diferencias y fueron a los penales. Ahí, el local fue más efectivo, ganó 6-5 y está en otra definición. El León del norte neuquino es el máximo ganador de la Copa Neuquén con seis conquistas (2013, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022) y un campo de ventaja sobre el resto, porque Maronese es el único que la ganó en dos ocasiones.
¿Cutral Co o Neuquén?
La final se jugará el domingo 29 de noviembre en cancha neutral y en las próximas horas se confirmará la sede. Las opciones son dos: el Coloso de Alianza de Cutral Co o La Chacra de Independiente en la capital provincial.
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