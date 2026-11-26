Murió una argentina ahogada en una playa de Punta del Este: tenía 36 años y era de Entre Ríos

Un día de playa terminó en tragedia para una pareja que se encontraba en Uruguay. Una mujer, oriunda de Argentina, murió tras ahogarse en una playa de Punta del Este. La víctima, de 36 años, se encontraba junto a un hombre que sería su pareja.

Tragedia en Punta del Este: rescate contrarreloj y una víctima fatal

El episodio se registró el miércoles por la tarde en la playa Chihuahua ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado. La víctima fatal, oriunda de la localidad entrerriana de Vialidad.

De acuerdo a la información brindada por medios locales, todo comenzó cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estaban ahogando. Personal de Prefectura se desplazó hasta el lugar y al arribar se encontraron con que las personas habían sido rescatados con ayuda de otras personas que estaban en la playa.

El hombre estaba consciente y en buen estado de salud, mientras que la mujer tuvo que ser sometida a maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pese a los esfuerzos, minutos después se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Por el momento, se desconoce su identidad y si se encontraba en la zona por vacaciones.