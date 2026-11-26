El gobierno a través de Suelo Urbano pondrá servicios a un loteo de Invap en Dina Huapi. Gentileza Gobierno de Río Negro

Dina Huapi, la localidad más joven de Río Negro, celebró ayer su 40° aniversario con un acto protocolar en el que se repasaron obras trascendentales para la ciudad andina y se anunció la licitación de la ejecución de servicios básicos para lotes del personal de Invap, a través del programa Suelo Urbano.

El acto central en el SUM de la ciudad fue encabezado por el intendente Hugoi Cobarrubia y participó el gobernador Alberto Weretilneck, junto a funcionarios provinciales y municipales, y vecinos de la ciudad.

“Dina Huapi protagoniza el cambio que se está dando en la provincia, con todo el esfuerzo, el trabajo y la vocación que tienen sus vecinos”, expresó el gobernador.

Weretilneck junto a Cobarrubia en el aniversario. Gentileza

Licitarán servicios para un proyecto de Suelo Urbano

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la entrega del pliego y el llamado a licitación de la ejecución de servicios en 46 lotes en el marco del programa provincial Suelo Urbano, cuyas ofertas se conocerán el 15 de diciembre.

El proyecto contempla la ejecución de las redes de agua potable y energía eléctrica, además de la instalación del alumbrado público, que contará con 24 columnas de iluminación LED.

La obra representa una inversión de 431.339.272 pesos y permitirá dotar de infraestructura básica a los 46 lotes, pertenecientes a Invap, cuyos directivos asistieron al acto y celebraron la decisión gubernamental. La empresa es una de las mayores empleadoras de la cordillera.

Mariano Lavín, interventor de IPPV, destacó el proyecto y recordó los orígenes: “Esto nace a partir de una inquietud que presentó Invap en su momento, en el marco de Suelo Urbano, para dotar a estos terrenos de servicios, con el acompañamiento de la Provincia a través del IPPV”, explicó.

Actualmente el programa cuenta con más de 2.000 lotes en ejecución con obras de infraestructura y tiene presencia en el 70% de los municipios rionegrinos, con intervenciones finalizadas o en marcha. En ese contexto, mencionó la reciente finalización de una obra de 189 lotes en Bariloche, ejecutada junto a cooperativas, y destacó el esfuerzo provincial para sostener estas iniciativas con recursos propios.

Las obras que se ejecutan en Dina Huapi

En el acto, Weretilneck destacó los avances de dos obras fundamentales para la localidad: la construcción del nuevo hospital y la obra del Plan Director de Agua.

La obra del nuevo hospital registra un avance del 10%. El edificio tendrá una superficie total de 2.601 metros cuadrados y demanda una inversión superior a los 14.000 millones de pesos. Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar y fortalecer la atención sanitaria en Dina Huapi.

“El hospital permitirá darle a la comunidad de Dina Huapi el derecho a la salud que se merece, con una ciudad independiente, que tiene su autonomía, pensando en el futuro”, indicó el mandatario.

Cobarrubia destacó la importancia de concretar una obra largamente esperada por la comunidad. “El hospital es un sueño anhelado que el gobernador Weretilneck prometió y hoy se está cumpliendo. Va a solucionar los problemas, fundamentalmente por los kilómetros de distancia que tenemos con otros centros de salud, como el hospital regional de Bariloche”, afirmó.

Una inversión para garantizar el abastecimiento de agua

El Plan Director de Agua, es un proyecto que se desarrollando en distintas localidades de Río Negro. En Dina Huapi, el proyecto contempla nuevas instalaciones para la captación de agua del lago Nahuel Huapi, además de obras de impulsión, filtrado, almacenamiento mediante cisternas y distribución.

Con una inversión de 6.109.713.355 pesos, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la obra beneficiará a 18.480 personas y permitirá mejorar la prestación de un servicio esencial para la comunidad.

Weretilneck destacó el alcance de la intervención y su proyección a largo plazo: “Estamos con una obra muy grande de agua para garantizar la captación, el almacenamiento y la purificación del agua para los próximos 25 años en Dina Huapi”.