Uno por uno: quiénes son los jugadores de Turquía que enfrentarán a Argentina por la Davis en Neuquén

Ya se vive una semana histórica en Neuquén, a pocos días de la llegada de la Copa Davis por primera vez a la Patagonia. El equipo argentino arribó el lunes a la provincia y comenzó con los entrenamientos en el Ruca Che, que volverá a ser escenario de un gran evento deportivo. El sorteo del orden de los partidos se realizará el viernes, mientras que la serie comenzará el sábado a partir del mediodía.

El seleccionado argentino, conducido por Javier Frana, está integrado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone, quienes aparecen como las principales alternativas para los partidos de singles, además de Guido Andreozzi y Andrés Molteni, especialistas en dobles. Para Frana será su primera serie como local al frente del equipo, mientras que Navone, Tirante y Andreozzi también harán su estreno en casa con la camiseta nacional.

Este martes también se realizó la primera conferencia de prensa en el estadio, donde Frana destacó las «condiciones impecables» de la cancha, mientras que Navone valoró que «el tenis se acerque al interior» del país. Por la tarde está previsto el arribo del equipo de Turquía, que ya tiene definidos a sus cinco integrantes: Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Cómo llega Turquía y quiénes son sus jugadores para enfrentar a Argentina

Turquía consiguió el pase a esta instancia tras vencer 3-1 a Eslovenia como visitante en febrero. Para esta serie no contará con Ergi Kirkin, exintegrante del top 300 que se recuperó de una lesión y priorizó continuar su calendario en la gira ATP Challenger en su país natal.

El conjunto europeo es capitaneado por Erhan Oral, exjugador de 55 años que llegó a su mejor puesto del ranking en 1999, cuando alcanzó el 535°. Su principal raqueta será Mert Alkaya, de 26 años, quien ocupa el puesto 296° del ranking ATP, el mejor registro de su carrera.

Alkaya, diestro y de 1,78 metros, suma tres títulos profesionales en singles, todos dentro del circuito ITF World Tennis Tour y sobre canchas duras. Su gran despegue comenzó en septiembre de 2025, cuando conquistó su primer M15 en Túnez. Su único antecedente en Copa Davis fue en febrero de este año, cuando le dio el primer punto a Turquía al derrotar al esloveno Sebastian Dominiko por 7-5 y 7-6 (4), tras una hora y 47 minutos de juego.

Mert Alkaya, de 26 años y ubicado en el puesto 296° del ranking ATP, es la mejor raqueta del combinado turco.

El segundo mejor singlista del rival de Argentina es Yanki Erel, zurdo de 1,78 metros que está 329° en el ranking ATP y llegó a ocupar el puesto 280° en agosto de este año. Con 25 años, tiene en su haber 13 títulos profesionales, todos en el circuito ITF.

A diferencia de Alkaya, Erel tiene un recorrido en Davis más extenso. Debutó en 2021 y registra un récord de 5 victorias y 6 derrotas, con una marca de 3-3 en singles y 2-3 en dobles. Su último antecedente también fue ante Eslovenia, donde ganó dos partidos: en singles derrotó a Bor Artnak por 7-6 (2) y 6-1, mientras que en dobles, junto al hoy ausente Kirkin, venció a Ziga Sesko y Filip Jeff Planinsek por 7-6 (3) y 6-3.

El tercer mejor ubicado en el ranking de singles es Tuncay Duran, quien aparece en el puesto 616° y también puede ser una alternativa para el dobles, donde ocupa el lugar 493°. El turco justamente viene de hacer dupla con Alkaya en un Challenger, torneo en el que alcanzaron las semifinales.

Además, Duran tiene experiencia junto al especialista en dobles de Turquía, Arda Azkara, quien ocupa el puesto 203° en esa modalidad y el 818° en singles. Ambos se consagraron campeones en el Centurion Challenger II 2026, por lo que podrían conformar la dupla elegida por Oral.

Por último, quien completa la nómina es Kaan Isik Kosaner, joven de apenas 17 años que ocupa el puesto 1738° del ranking ATP y ya tuvo su primera experiencia en Copa Davis. También fue ante Eslovenia, en febrero, cuando disputó el último punto de la serie, ya definida, y cayó ante Filip Jeff Planinsek por 6-7, 6-1 y 10-4.