Un incendio este fin de semana largo en Chichinales. Foto: Gentileza Facebook Radio Slogan 94.7.

Tres dotaciones de bomberos extinguieron este domingo un incendio en Chichinales. El fuego consumió un área de pastizales de entre 1000 por 400 metros. Fue afectado parte de un tendido eléctrico.

Según reportaron desde el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad a Diario RÍO NEGRO el foco ígneo inició alrededor de las 7. Vecinos del lugar reportaron que no tenían servicio de Internet.

Incendio en Chichinales: cuántas dotaciones trabajaron para apagarlo

Las llamas fueron en la zona del barrio Otto Krause. Habría sido intencional, señalaron desde el cuartel.

En un primer momento participaron de las tareas de extinción dos móviles, uno de ataque rápido y otro cisterna. Luego, alrededor de las 10, se sumó un tercero. Cerca del mediodía, las tareas en el sitio finalizaron,