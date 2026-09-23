Vélez quiere ir a la Justicia y AFA amenaza con la desafiliación

Vélez debe tomar una decisión y AFA amenaza con desafiliar al club de Liniers. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Copa Argentina.

Luego de que se confirmara el fallo sobre el reclamo a Boca por mala inclusión, que terminó solucionándose con una simple multa económica, la dirigencia de Vélez explotó de bronca y dejó en claro que va a pelear la decisión hasta el final, lo que despertó el enojo de la AFA.

En ese sentido, las autoridades del club de Liniers avisaron que recurrirán al Tribunal de Apelaciones y que no descartan meter un amparo en la Justicia ordinaria. Ante esta posibilidad, el máximo ente salió al cruce de inmediato y lanzó un aviso contundente: el club corre peligro de quedar desafiliado.

«Si meten un amparo, automáticamente quedan desafiliados»

Según reveló el Diario Olé, la respuesta en los pasillos de la AFA fue determinante sobre los riesgos que corre la institución de Liniers.

«Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación. Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado y no podrá competir mientras dure el recurso de amparo», explicaron desde el entorno de la AFA.

Además, adelantaron que si la presentación judicial se hace efectiva, suspendera de inmediato la afiliación del club y mandarán el caso a la FIFA.

El origen del reclamo de Vélez: la supuesta mala inclusión de Villa

El reclamo se fundamentó en la firma de planilla de seis futbolistas extranjeros por parte del conjunto Xeneize, superando el límite de cinco permitidos por el reglamento.

Mientras que la dirigencia de Vélez sostuvo que Villa debía contabilizarse como cupo extranjero al no estar nacionalizado, en Boca argumentaron que el atacante cuenta con la residencia argentina y ciudadanía correspondiente por su permanencia en el país.