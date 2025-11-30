Villa La Angostura vivió una edición histórica de La Etapa: récord de participantes y la nueva 15K

Villa La Angostura fue escenario de una convocante jornada de trail: La Etapa, carrera pensada para recrear la experiencia de correr un tramo de El Cruce, celebró su segunda edición con récord absoluto de participantes y una propuesta ampliada que convocó a deportistas internacionales, el país y la región.

Después del exitoso debut en 2024 en San Martín de los Andes, donde reunió a más de 1.000 corredores, este año duplicó esa cifra. El entusiasmo por la competencia y la expectativa generada por el nuevo circuito de 15 kilómetros marcaron el pulso de la jornada, que se desarrolló con un clima ideal y un operativo logístico que volvió a destacarse por su organización.

Una nueva distancia que llegó para quedarse

El estreno de la distancia de los 15 kilómetros fue acompañado por un gran número de corredores. El circuito, de dificultad media, presentó un desnivel positivo total de 839 metros y ofreció un recorrido dinámico, con un ascenso progresivo hasta alcanzar el punto más elevado en el kilómetro 8.5, en la zona del tradicional Oasis, ubicado a 1.474 metros de altura. Desde allí, un descenso sostenido llevó a los corredores hasta la meta, en un tramo final rápido y técnico que definió posiciones y dejó imágenes cargadas de emoción.

Márquez y Colipi, los primeros ganadores del 15K

La jornada arrancó con la distancia de 15 kilómetros, donde el zapalino Tomás Márquez se quedó con la victoria absoluta tras marcar 1h19m50s. A solo ocho segundos llegó Jonás Marinao, de Allen, con 1h19m58s, mientras que el tercer puesto fue para Lautaro Cáceres, con 1h25m11s.

En la categoría femenina, el triunfo quedó en manos de Silvia Colipi, representante de Piedra del Águila, con un tiempo de 1h29m29s. El segundo lugar fue para Camila Cioffi, de Mendoza, con 1h30m29s, y el podio lo completó Marilyn Fontana, de General Roca, con 1h34m51s.

33 kilómetros de mucha exigencia

La distancia de 33 kilómetros volvió a convertirse en el gran desafío con 1.525 metros de desnivel positivo y una altimetría que demandó estrategia y de carrera y fuerza física, el circuito llevó a los atletas a superar varios picos por encima de los 1.758 metros de altura. El recorrido incluyó tres puestos de abastecimiento -Oasis KM 14, KM 18 y KM 27- que fueron clave en una distancia marcada por ascensos intensos y un descenso final largo y técnico hacia el kilómetro 33, donde los atletas fueron recibidos por un público numeroso que acompañó hasta el último corredor.

Bajo una lluvia intensa La Etapa tuvo una carrera de alto nivel en su distancia principal, donde el catamarqueño Joaquín Narváez se impuso con solvencia y marcó el mejor tiempo con un registro de 2h33m01s. El segundo puesto quedó en manos de Marco Augusto Vidoz, el cipoleño representante de Dina Huapi, quien completó el recorrido en 2h37m23s, sosteniendo un ritmo parejo que le permitió asegurar su lugar en el podio. Tercero entró Diego Simon, de Tandil, quien registró 2h41m05s y cerró una destacada actuación entre los líderes de la prueba.

Belén Casetta, la atleta olímpica de Mar del Plata, se quedó nuevamente con el primer puesto tal como lo había hecho en 2024 y esta vez completó la distancia en 02h41m56s. La noruega Eva Simonsen, quien logró sostener un buen ritmo que la tuvo como puntera en un tramo de la carrera, fue escolta con 3h04m06s, y Vanesa Dinamarca, de Zapala, completó el podio con 3h32m47s.

