Xavi destrozó a Laporta y explicó por qué Messi no regresó al Barcelona tras el Mundial: «Es mi deber contar la verdad»

Lionel Messi se transformó en leyenda del Barcelona, club en el que conquistó una enorme cantidad de títulos y se ganó el cariño eterno de los hinchas. Desde su salida en 2021, siempre sobrevoló la posibilidad de un regreso. En las últimas horas, Xavi Hernández reveló que ese retorno estuvo muy cerca de concretarse en 2023, aunque finalmente la operación se frustró por decisión del presidente Joan Laporta.



“Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de ser campeón del mundo, contactamos y él me dijo que tenía ilusión de volver. Hablamos hasta marzo y le dije que cuando me diera el OK se lo iba a comunicar al presidente porque futbolísticamente lo veía claro. Incluso teníamos luz verde de La Liga”, contó Xavi en declaraciones al diario La Vanguardia.

El exmediocampista también negó versiones que señalaban que el regreso se había frustrado por cuestiones económicas o por exigencias del entorno del jugador.

“Mi interés es contar la verdad. Leo no vuelve al Barcelona porque el presidente no quiere. No fue por La Liga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes dicen que no se puede permitir”, afirmó.

Según explicó, Laporta temía que la figura del rosarino condicionara su liderazgo dentro del club. “Me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, aseguró Xavi.

El exentrenador también relató que, tras esa decisión, el diálogo con el futbolista se cortó de manera abrupta. “De repente Leo dejó de atenderme el teléfono porque por otro lado le habían dicho que la operación no se podía hacer. Llamé a su padre y le dije que no podía ser, que llevábamos cinco meses hablando”, recordó.

La idea, incluso, era montar un cierre simbólico para la etapa del rosarino en el club. “Estaba todo preparado. Íbamos a jugar en Montjuïc y hacer un ‘Last Dance’, como el de Michael Jordan”, explicó.

Xavi reconoció que el episodio generó un distanciamiento momentáneo con Messi, quien creyó que su excompañero formaba parte de la decisión. Con el tiempo, sin embargo, la relación se recompuso.

“Yo me moría de ganas de que volviera. Leo ayudaría hoy al equipo a hacer goles y en la producción ofensiva. Era su deseo y el mío, pero no se dio por culpa de los que están”, sostuvo.

En noviembre de 2025, Messi volvió a pisar el Camp Nou y dejó un guiño al club que marcó su carrera. En sus redes sociales recordó que allí fue “inmensamente feliz” y expresó su deseo de regresar algún día para despedirse de los hinchas como jugador, algo que todavía quedó pendiente.