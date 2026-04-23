Zenón, relegado en Boca: Úbeda explicó por qué perdió su lugar y qué le exigió para volver a jugar

Zenón volvió a la lista de convocados en Boca para enfrentar a Defensa y Justicia.

La ausencia de Kevin Zenón en el Superclásico no pasó desapercibida en el mundo Boca. El jugador de 24 de años, ni siquiera fue citado para visitar a River. La decisión de Claudio Úbeda dejó en evidencia la pérdida de terreno del volante y en una entrevista el DT xeneize reveló los motivos de la ausencia entre los convocados.

Si bien, hace tiempo el mediocampista no estaba en la consideración del entrenador, su exclusión total sorprendió en un partido donde habitualmente se concentra a la mayoría del plantel. A días del triunfo en el Monumental, Sifón explicó la situación y dejó en claro que se trata de una decisión estrictamente futbolística.

«Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando», señaló en diálogo con Radio La Red.

Además, el entrenador destacó las cualidades del jugador, aunque evitó profundizar en los aspectos a corregir. «Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy buena pegada, buena técnica, es veloz… Hay cosas que hemos hablado personalmente», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que no existe ningún conflicto extra deportivo y que la ausencia responde a cuestiones tácticas. A la vez, valoró la respuesta del futbolista en los entrenamientos. «Veo en el día a día que está evolucionando. Quiere meterse en el pelotón y complicarnos más la vida a nosotros y eso es bueno.»

El panorama de Zenón se aclaró, pero lo cierto es que suma una racha irregular después de haber perdido terreno durante la segunda mitad de 2025. El inicio de la temporada parecía marcar un cambio, con dos titularidades consecutivas, pero después de cuatro partidos del torneo local, dejó de sumar minutos y ahora acumuló seis encuentros sin ingresar.

Este miércoles, el DT sorprendió porque su nombre volvió a aparecer en la lista de convocados para enfrentar a Defensa y Justicia. De esta manera, el joven de 24 años podría tener la chance de volver a sumar minutos desde el banco.

La formación de Defensa y Justicia para enfrentar a Boca Juniors

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

La formación de Boca Juniors para enfrentar a Defensa y Justicia

Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ángel Romero o Williams Alarcón, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 20 horas

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Norberto «Tito» Tomaghello.