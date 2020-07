Ocurrió con el Día del Padre. Y vuelve a ocurrir este lunes, con el Día del Amigo. Para las autoridades y los responsables de la Salud, esos días que habitualmente llevan implícita la reunión, son un dolor de cabeza.Por eso, desde todos los sectores insisten en la responsabilidad personal.



En Neuquén, no están permitidas las reuniones en ningún lugar de la provincia. En Río Negro, el mapa está más dividido. En el Alto Valle no se pueden realizar encuentros, y en el resto de las ciudades, que en este momento están en Dispo (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), se pueden realizar reuniones de hasta 10 personas en casas particulares o de hasta 6 en bares. .



La propia Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó recordó específicamente que “es muy importante tener en cuenta que todas las ciudades que están en Aspo,que son el Alto Valle, no deberían juntarse y en las que están en Dispo,pueden juntarse hasta 10 personas”.



Pese a la autorización en esas localidades, Iberó señaló que “más allá de que puedan juntarse y esté bueno que lo hagan, recordemos que hay que mantener la distancia de dos metros entre una persona y la otra y tenemos que tratar de usar el tapabocas, no abrazarnos, no darnos besos , no compartir el mate. Podemos juntarnos, bien separados, y si quieren tomar mate que cada uno se lleve el suyo . No es necesario festejar el día del amigo a los abrazos y los besos”



También recomendó “tener cada uno en su bolsillo el alcohol en gel; lavarse las manos a cada rato y si es posible, evitar estar bien cerca”.

“El festejo del día del amigo se puede hacer de mil maneras distintas. Si están en dispo tengan en cuenta que cualquiera que esté con ustedes puede tener el virus y lo más probable, si nos damos cuenta de eso, es que en 15 días tengamos un pico muy alto en nuestra provincia”. Mercedes Iberó, Secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro





Los que pueden reunirse



En Las Grutas, donde los bares y restaurantes ya abrieron, para evitar que haya aglomeraciones y permitir que los festejos del día del amigo se desarrollen sin problemas el intendente Adrián Casadei (JSRN) hizo público un decreto que permitirá estos días los bares, confiterías y restaurantes, que usualmente trabajan hasta las 00, cierren a las 2 de la mañana.

La medida incluirá a las casas particulares, en las que ya están admitidas las reuniones de hasta 10 personas, que en esos días podrán celebrar hasta ese horario.



En la capital rionegrina están autorizados los encuentros en bares y restaurantes, y también en casas particulares, siempre hasta 10 personas y con todas las precauciones enumeradas en el decreto que rige desde el 24 de junio.

En Bariloche, donde las reuniones en casas particulares no están permitidas, los amigos podrán en cambio ir a bares o restaurantes, pero sólo hasta 6 personas.

Apelar a la creatividad



En el resto, que incluye todo Neuquén, y Alto Valle habrá que apelar a la creatividad para brindar por la amistad, aunque se a la distancia.

En todo este tiempo de cuarentena hemos bajado aplicaciones que nos permiten hablar y compartir con los seres queridos o mantener reuniones de trabajo que se pueden adaptar perfectamente a los festejos del lunes.

En estos días, en las redes, los comercios y los emprendedores independientes ofrecen todo tipo de productos para quienes acostumbran regalar algo en estas fechas: desde experiencias compartidas para cocinar en grupo aunque cada uno en su casa, hasta cajas con quesos, tortas, vinos, cervezas, o picadas para estar presentes d alguna manera.

La lista es casi tan amplia como los gustos y las características de las personas que queremos agasajar.



Y si el DNI acompaña y la predisposición también, siempre se puede cocinar algo y dejarlo en la puerta del amigo en cuestión.

Lo que resaltan desde el área de salud de las dos provincias es que esta fecha especial no debería transformarse en un riesgo para nadie. Aún cuando el anuncio del presidente Alberto Fernández de ayer al mediodía , busque instrumentar una vuelta “a la vida habitual” de manera escalonada, no todas las ciudades están en la misma situación.

Y ya sabemos: aunque extrañemos juntarnos, más temprano que tarde volveremos a vernos las caras y a estar juntos.

¿Qué dijo Fernández?

El presidente Alberto Fernández alertó en los anuncios de ayer sobre posibles reuniones por el Día del Amigo y señaló que “lo mejor” es saludar a la distancia



“Se viene el Día del Amigo, tengan presente que aquellos que queremos tanto a nuestros amigos, lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia”dijo.

Y subrayó:“La pandemia está lejos de quedar superada. El riesgo está latente en todo el país y no solo en el área metropolitana.”

Tres propuestas:

Delicias a domicilio: Desde que la pandemia nos obligó a quedarnos en casa, muchos chefs y dueños de bares han volcado su creatividad a las redes.



Basta navegar un poco por Instagram para encontrar ciento de propuestas. Podés hacer que le lleven a tus amigos porciones de torta, desayunos, picadas, bebidas, incluso hay disponibles cajas de productos para que cada uno de tus amigos prepare una pizza, por ejemplo.

Se puede compartir, a través del zoom, por supuesto, todo el preparativo, o la cena. Es una manera de llegar hasta la casa de quienes queremos, y adaptarnos a este momento de celebraciones a la distancia.

Flores, plantas, aromas: ¿Hay algo más lindo que recibir flores?

Las florerías y viveros siguen abiertos y activos. Entonces, elegir un ramo, un cactus, una pequeña planta para que reciban nuestros amigos también es una buena chance para decir presente en este día que nos tendrá apartados físicamente.

También hay disponibles fragancias para la casa, espumas de baño, jabones, presentes aromáticos que, en estos días de encierro nos sirven para crear una especie de spa de entrecasa.

Y por supuesto, en el amplio menú de las redes, también hay propuestas de artistas locales que han preparado objetos especiales para este día.

Karaoke a distancia: Bueno.. Hubiera sido mejor desafinar todos juntos. Pero como de momento es imposible. aquí va una opción para reírnos todos.Hay varias alternativas para hacer un cantobar en forma remota. La más sencilla parece ser bajarse la app Musixmatch que tiene una gran base base de datos de letras y se conecta con las plataformas de música como Spotify. Otra opción es entrar a Ultrastar https://ultrastar-es.org/es.Aquí hay que registrarse y descargar los temas elegidos para empezar el “show”.

Para que el buen momento perdure, se puede grabar todo el encuentro y transformar elkaraoke en un gran recuerdo para cuando volvamos a vernos.