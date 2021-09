Diego Napolitano, el DT de Roca campeón de la Confluencia: ''sacamos chapa''

Uno afuera de la cancha, armando el equipo, y otro adentro, manejando los tiempos. El entrenador Diego Napolitano y el capitán Guillermo Aguirre son referencias ineludibles de este Deportivo Roca campeón del Apertura en la Liga Confluencia.

Apenas terminado el partido de vuelta contra Cipolletti, y en medio de los festejos, ambos dialogaron con Río Negro y dejaron sus sensaciones.

‘‘Es una alegría enorme, porque uno que es hincha del club lo disfruta muchísimo más. Fue una final durísima, contra un gran equipo. Bajaron un montón de jugadores de jerarquía (del Federal A) y se notó. Se nos hizo cuesta arriba en algunos momentos pero nunca perdimos el orden, la paciencia. Nos pusimos en ventaja acá y allá. Enfrentamos a un gran rival, sacamos chapa, entraron muchos chicos que jugaron su primer final y encima la ganaron. Una alegría completa’’, declaró Napolitano.

Aguirre no había podido estar en 2019, cuando el Depo perdió la final con La Amistad. ‘‘Es un momento de alegría y emoción. Vienen los recuerdos de hace años atrás, de no poder jugar la final con La Amistad, todo eso se viene a la mente y eso te da más fuerza y ganas. Pude jugar esta final y gracias a Dios la pudimos ganar’’, sostuvo el defensor.

Guille marcó el tanto de ayer, que a la larga significó el gol del campeonato y lo describió: ‘‘Cabecea Porti (Portiño), la tapa el arquero, pega en el travesaño y queda picando. No dudé ni un segundo, no sabía con qué me iba a encontrar porque además estaba cerca del palo. En ese momento no dudé''.

Finalmente, el experimentado jugador que llegó al Depo hace ocho años, recordó a sus pilares fuera de la cancha:

‘‘Se lo dedico a mi familia. Mi señora Valentina, a Cayetano y Benjamín (sus hijos) que me soportaron toda la semana’’.