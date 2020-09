Diputados de la oposición insisten en tener sesión presencial

Emergencia turística y multas para la pesca ilegal son los dos temas que se esperan tratar en la sesión de Diputados de esta tarde. Sin embargo, hay muchas dudas sobre cómo se desarrollará porque la oposición viajó a Buenos Aires para sentarse en el recinto. "Ya algo nos han adelantado, que van a habilitar los balcones", contó David Schlereth, el neuquino que, junto a su par de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, viajó ayer.

En declaraciones a Radio Unco Calf aseguró que garantizar la posibilidad de sesionar es responsable del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y esperaba que se les informe cuando termine la reunión de labor parlamentaria. A la par, la Asociación de Personal Legislativo advirtió que los trabajadores no se presentarán si no se cumplen los protocolos.

Sobre este punto, Alma "Chani" Sapag les pidió que apliquen la misma "prudencia" que se les pide a la población. "No tenemos tiempo para las palabras huecas que se escudan en las formas para hacer política barata. No es tiempo de estar escuchando a quienes ocupan cargos electivos para ladrarle a la luna haciendo cada vez más profunda la grieta", resaltó.

La diputada del MPN fue una de las representantes provinciales que acompañó al Frente de Todos en el pedido de la sesión especial de hoy. Desde el oficialismo hicieron hincapié en el pedido de que hoy se debata para aprobar el apoyo al sector turístico. Sin embargo, Schlereth aseguró que intentaron tratar el tema en la sesión anterior, pero fue el FdT el que lo impidió.

Además, aseguró que no fueron convocados a renovar el protocolo y que la intención es perpetuar una "modalidad que no es legal" para tratar de la Reforma Judicial. El proyecto tiene media sanción del Senado, pero el neuquino consideró que la modalidad mixta no es la que corresponde para tratar esa clase de temas.