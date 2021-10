Djokovic programó su agenda y no jugaría el Abierto de Australia

Luego de la derrota en la final del US Open en manos de Daniil Medvedev, el serbio Novak Djokovic tuvo poca actividad. Estuvo un mes sin agarrar una raqueta, pero ya volvió a entrenar y programó su agenda para el cierre de año. Aseguró que “planeo jugar en París, las ATP Finals de Turín y la Copa Davis”.

Lo que confesó Djokovic y llamó la atención fue que todavía no decidió su presencia en el primer Grand Slam del próximo año, el Abierto de Australia, que tiene fecha de inicio para el 17 de enero. Los motivos serían las restricciones en contra de la propagación del Coronavirus, cosas con las que sorpresivamente el número uno del mundo no está de acuerdo.

“Estoy siguiendo lo que sucede en Australia y tengo entendido que en dos o tres semanas se tomará una decisión final en este tema. No creo que las condiciones cambien mucho en relación con lo que ya sabemos, por lo que no tengo decidido si voy a estar en el primer Gran Slam del año”, explicó el serbio.

Agregó que “habrán muchas restricciones. Están tratando de que este año, las condiciones sean mejores. El problema es que viajes en el avión con una persona positiva, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Eso le pasó a 70 jugadores este año".

El serbio comentó que "me gustaría que todos los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada en absoluto. La verdad, no sé si voy a jugar el Open de Australia. La situación no es nada buena”.

Djokovic es el campeón defensor y lucha por convertirse en el máximo ganador de Majors de la historia, hoy igualado en 20 títulos junto a Roger Federer y Rafael Nadal. Por esto, sorprende todavía más su postura acerca dedudar de su asistencia.

Djokovic fue el campeòn de la última edición del Abierto de Australia, pero no tiene decidido si defenderá el título. Gentileza.

“Lo de este año no fue una buena experiencia. Pasar tanto tiempo en la habitación y, luego, tener que jugar partidos al mejor de cinco sets… Si se mantienen estas decisiones, creo que muchos jugadores se pensarán si irán o no”, continuó.