Docentes vuelven al trabajo presencial en Río Negro

La vuelta a las clases presenciales se pone en marcha hoy con el regreso de los docentes a las escuelas rionegrinas que será de manera presencial. Representantes de la Unión de Trabajadores de Educación de Río Negro (Unter) darán una conferencia de prensa en la jornada de hoy para ratificar que se cumpla el protocolo sanitario.

Inicialmente los que deberán presentarse hoy son supervisores, el personal directivo, secretarios pedagógicos, maestros con funciones de secretarios, prosecretarios y ETAP, mientras que mañana lo hará el personal docente de todos los niveles y modalidades, según la resolución del Consejo Provincial de Educación.

Son más de 23.000 docentes que volverán al trabajo presencial, aunque se detalló en la resolución, que aquellos docentes que pertenecen al grupo de riesgo deberán presentar los certificados para enmarcar sus actividades de manera no presencial. Establece que “según el Anexo I de la Resolución 4119/20 Protocolo CuidaRNos, el personal docente dispensado deberá enmarcar sus actividades docentes de manera no presencial cumpliendo con el débito laboral correspondiente. En este caso, el personal docente deberá presentar la documentación (vía jerárquica) que acredite la dispensa en la subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos”.

Durante la mañana de hoy, Unter realizará una conferencia de prensa en Roca, desde las 10, para reforzar la decisión del regreso a clases presenciales. Entre los temas se encuentra el calendario escolar, presentación del personal docente y el cumplimiento del protocolo médico sanitario. En tanto, las dudas de los docentes también surgen al respecto de la vacuna. Es que tras las dosis recibidas, recién se encuentra finalizando la vacunación al personal de salud y según el cronograma, seguirá con las fuerzas de seguridad, sin fecha para las vacunas al personal docente.

Sobre este tema la secretaria general del gremio Sandra Schieroni había aclarado que la aplicación de la vacuna en los docentes no es un requisito del protocolo sanitario para el regreso a las aulas. Mencionó que desde el sindicato han pedido a Educación a través de una nota información sobre el proceso de vacunación para los compañeros.

El regreso de alumnos y alumnas está programado para el 3 de marzo, aunque habrá una prueba piloto con las escuelas rurales, específicamente son 39 las escuelas del sistema denominado Receso Invernal Extendido. Esta medida alcanza a las escuelas de parajes rurales de la cordillera y Región Sur, además de algunos establecimientos del Alto de Bariloche.

Por otra parte, la Asociación Trabajadores del Estado mantuvo encuentros con los consejeros escolares en las ciudades de Viedma, Cipolletti, Allen, Río Colorado, Choele Choel, Cinco Saltos, San Antonio Oeste, Villa Regina y Los Menucos, para evaluar el regreso a las clases presenciales. El sindicato planteó que la vuelta al trabajo presencial debe ser gradual y con protocolos consensuados, además de estar sujeta a un plan de vacunación donde los porteros también estén incorporados.

Escuelas en condiciones

La secretaria general de la Unter, Sandra Schieroni, reiteró en dialogo con Río Negro que los docentes no se presentarán en las escuelas que no estén en condiciones y se trabajará desde la virtualidad. “El propio gobierno dijo en el acta que firmó con nosotros que si no alcanzan a llegar con todas las condiciones se va a trabajar desde la no presencialidad”, expresó.

Informó que el miércoles pasado recorrieron los establecimientos de Receso Invernal Extendido y que en dos no están dadas las condiciones. “Una es la 104 de Clemente Onelli donde está cortada el agua, todavía los obreros están trabajando y el miércoles estaba cortada el agua, tiene ventanas cerradas. La otra que también está complicada es 263 de El Caín. Allí tiene problemas en los pozos ciegos y el agua”, detalló.

Algunas seccionales comenzarán hoy a realizar la verificación de las escuelas. “La lavandina es indispensable, el alcohol en gel, en algunos lugares mascaras faciales para los docentes”, reclamó.