Dos equipos volvieron a trabajar en Vaca Muerta

Tras prácticamente dos meses de cuarentena, dos equipos de perforación lograron volver a trabajar en los campos de Vaca Muerta a partir tanto del visto bueno del gobierno nacional como de los estrictos protocolos que se diseñaron desde las empresas y la provincia de Neuquén.

El primer equipo en reanudar las tareas fue el SAI 652, una torre de perforación de última generación que es una de la más moderna en el país. El equipo comenzó el jueves a perforar con destino a la roca madre en el bloque Cruz de Lorena de la empresa Shell.

El segundo equipo en movimiento en Vaca Muerta también depende de Shell y se trata de una torre de la firma Ensing que está realizando el traslado desde Bajada de Añelo hacia Cruz de Lorena en donde también se sumará a los trabajos de perforación.

El viernes pasado desde el ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación se emitió una nota en la cual aclararon cuáles son las tareas que pueden desarrollarse dentro de la industria hidrocarburífera durante la cuarentena e incluyeron entre ellas precisamente a la perforación, completación y fractura de pozos.

Desde San Antonio Internacional (SAI) se indicó que su equipo “es el primer perforador en volver a trabajar desde que comenzó la cuarentena. Si bien estamos muy lejos de recuperar nuestra actividad, mantenemos nuestro compromiso con nuestros clientes, con la salud y la seguridad de todos nosotros y con el país”.

La firma posee un total de 130 equipos pero de ellos sólo la torre reactivada en Vaca Muerta y 11 equipos de pulling están en operación.

De acuerdo a los datos del ministerio de Energía de la provincia de Neuquén, en marzo, antes de la pandemia del coronavirus, eran 78 los equipos en funcionamiento, de los cuales 32 eran perforadores, 14 coiled tubing, 19 de workover.

Los trabajadores deben mantener la distancia y usar barbijos en forma permanente.

Pero el panorama en el corto plazo no es alentador, en especial para los 32 equipos de perforación dado que no sólo la demanda de combustibles sigue deprimida, y no será necesario en los próximos meses un incremento en la producción, sino que además son varias las compañías que tienen pozos ya perforados pero sin conectar.

Estos pozos de back up, funcionarán como un pulmón o fuelle para el ahorro de inversiones de las operadoras, pero serán un problema para los cerca de 28.000 trabajadores de la industria que aún no lograron volver a trabajar y que sólo tienen garantizado un salario mínimo hasta la primera semana del mes que viene.

Un protocolo minucioso

Neuquén elaboró un detallado protocolo de cuidados que deberán seguir las operadoras a la hora de volver a trabajar. La Resolución 24/20 marca que las operadoras deberán tomarle la temperatura a todo el personal que quiera ingresar a una locación y realizar además pruebas de olfato. Dentro de los yacimientos se reduce la cantidad de personas que pueden compartir un trailer a una cada diez metros cuadros y también la cantidad de operarios que pueden ser transportados en cada combi o colectivo.

En tanto que uno de los puntos clave del protocolo es el cuidado a quienes lleguen de otras provincias, para lo cual se marcó una serie de jurisdicciones que se consideran con tránsito del coronavirus. El protocolo marca que si un trabajador llega de una de esas provincias deberá cumplir primero con un aislamiento de 14 días antes de poder ir a su puesto de trabajo.