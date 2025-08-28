¿A cuánto cotiza el dólar este jueves 28 de agosto 2025?: Mercado cambiario hoy

Con expectativa sobre las recientes medidas aplicadas en materia económica, y con la mirada puesta en la política tras las denuncias por las presuntas coimas en Discapacidad, así abre el mercado cambiario este jueves 28 de agosto 2025. Repasamos, a continuación, la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.

Tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cabe tener en cuenta que, durante agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 28 de agosto 2025

Así, este jueves 28 de agosto 2025 el dólar en Banco Nación inicia su actividad en $1.329,01 para la compra y $1.370,79 para la venta.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 28 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1335 1375 Banco Nación 1.329,01 1.370,79 Banco ICBC 1315 1370 Banco BBVA 1325 1365 Banco Supervielle 1343 1383 Banco Ciudad de Bs As 1330 1380 Banco Patagonia 1330 1380 Banco Santander 1345 1380 Banco Galicia Más 1325 1365 Banco Credicoop 1335 1375 Banco Macro 1330 1373 Banco Piano 1335 1385 Banco BPN 1320 1390

Por su parte, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar abre su actividad al alza, cotizando $1.320 para la compra y $1.390 para la venta este jueves 28 de agosto 2025.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 28 de agosto 2025

En tanto, el dólar blue inició su actividad este jueves 28 de agosto 2025 con estabilidad, manteniendo su cotización desde hace algunos días en estos valores:

Para la compra: $1.345

Para la venta: $1.365

Por su parte, los dólares financieros abren su actividad este jueves 28 de agosto 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.358,27

Dólar CCL: