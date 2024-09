«Argentina tiene más de 60% de sus tierras aptas para el cultivo de trufas», dice reconocido asesor

En la previa a su visita a Neuquén y Río Negro, Lionel Masbou dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó las particularidades de la producción de trufa, uno de los alimentos más caros del mundo y también conocido como el «diamante negro de la gastronomía«.

PREGUNTA: Hay truferas en varias provincias de Argentina. ¿Es un país apto en general para esta actividad?

RESPUESTA: La Argentina tiene más de 60% de sus tierras elegibles para el cultivo de la trufa, es un país increíble para producir. Hay que andar, y acá estamos para ayudar con profesionalismo.

P: En Choele Choel está el primer productor de trufas de la Patagonia.

R: Sí, trabajo con él desde hace un año y medio. En sus comienzos, él ha hecho su trabajo solo, ha obtenido información de internet, ha hablado con algunas personas que conocían del tema. Tiene 30 árboles que producen bien. La tasa de árboles en producción crece con trabajo profesional, con asesores como yo. Nosotros logramos que produzcan entre el 80% y 95% de los árboles.

P: ¿Cómo logran esos resultados?

R: Primero hacemos un gran trabajo con plantines, una gran micorrización que da una gran cantidad de esporas de trufas, porque la trufa es un hongo y tiene esporas. Ponemos muchas esporas en el fruto para que estos plantines sean de gran calidad. Lo segundo es hacer un análisis de factibilidad, sin análisis no vendemos los plantines. Hacemos los análisis de suelo por hectárea; es decir, pedimos cinco muestras de tierra a analizar. Cada muestra necesita un análisis para tener un mapa del terreno, para saber si hay lugares donde se puede producir y lugares en los que no. Y luego preguntamos las temperaturas y las lluvias durante los últimos tres años, para estar seguros que con los trabajos que hacemos sobre el campo vamos a producir. Si no estamos seguros, no vendemos plantines. No es solo hacer plantines, es hacer buenos plantines y es también ayudar a la gente a producir.

El cultivo de la trufa es una ciencia de precisión. Lionel Masbou, asesor internacional en producción de trufas.

P: ¿Cuánta lluvia se necesita?

R: Si no tenemos sistemas de riego, necesitamos al menos 700 milímetros de lluvia regular durante todo el año. En Río Negro es con riego.

P: ¿Qué es la micorrización?

R: Las micorrizas son las pequeñas partículas que hay sobre las raíces de los árboles que permiten producir trufas. Se hace con avellanos, con pinos, con encinas, con roble, con sauce… Se hace con muchos árboles, pero los más efectivos son las encinas y los robles. El cultivo de la trufa es una ciencia de precisión. Si los datos del suelo no son buenos, no vas a producir nada. Nosotros brindamos un servicio pensado para ayudar a la gente a hacer análisis de suelo y para que hagan un trabajo efectivo y con resultados.

R: ¿Cuánto tarda el árbol en dar trufas?

P: El plantín puede empezar a producir trufas a partir de los dos años, dependerá del terreno, del lugar, de la lluvia, del calor. Pero el hecho de que produzca trufas no significa que se vayan a sacar las trufas, porque para el cultivo se requiere que el suelo tenga muchas esporas. Mi técnica de trabajo es mantener el suelo lleno de esporas, antes no se puede extraer. La cosecha y la venta de trufas van a empezar el día en que tengamos suficientes trufas para inocular el suelo. Yo aconsejo que no se saque ninguna trufa antes de los seis o siete años. Si se quieren producir entre 50 y 100 kilos de trufas por hectárea en el futuro, hay que dejar los árboles tranquilos los primeros seis, siete u ocho años.

P: ¿Cuál es la temporada de cosecha?

R: La temporada de cosecha en Argentina suele ir de junio a septiembre. Para cada campo son tres meses. La cosecha se hace con perros.

Las temperaturas en Río Negro y Neuquén son apropiadas para la producción de trufas porque se requieren temporadas bien marcadas. Lionel Masbou, asesor internacional en producción de trufas.

P: ¿Río Negro y Neuquén ofrecen buenas condiciones medioambientales para la producción de trufas?

R: Las temperaturas en Río Negro y Neuquén son apropiadas para la producción de trufas porque se requieren temporadas bien marcadas. Es necesario que en el inicio del invierno, junio-julio, haya temperaturas frías. Estas van a permitir que las trufas maduren, que desarrolle su aroma, su sabor y su color negro intenso. Es a partir de ese momento que podemos empezar a vender, a exportar. Es preferible que los campos vendan más en Argentina, ya que se paga dos veces más que si se exportara. Trabajo mucho con el área comercial de los campos que asesoro para desarrollar la venta dentro del país. La trufa es de los alimentos más caros del mundo, como el caviar o el azafrán por ejemplo. Pero con una trufa de 20 gramos podés hacer un risotto para 6 o 7 personas. O sea, serían entre US$2,50 y US$3 por plato.

P: Es entonces una alternativa productiva para estas provincias.

R: El cultivo de la trufa en Río Negro y Neuquén debe verse como segundo negocio. En Río Negro, por ejemplo, hay plantaciones de avellanas. Podemos micorrizar los avellanos para producir avellanas en una temporada y trufas en la otra. En los campos con problemas para producir, es una buena alternativa de reconversión, pero las cosas deben hacerse bien. Hicimos un análisis del cultivo de la trufa en Argentina, y vimos que faltaba asesoramiento eficiente para aquellos que se encontraban solos después de la siembra.

El cronograma de Lionel Masbou en la región incluye charlas y capacitaciones sobre producción de trufas. El 25 de septiembre a las 14 en Centro Pyme-Adeneu en Neuquen y el 26 desde las 9, en la Biblioteca Avellaneda de Choele Choel. El 27 de septiembre, también desde las 9, junto a Leonardo Lantz, brindará una capacitación sobre adiestramiento para perros truferos, organizado por Ciefap y la agencia Innova.

Para participar el 27, deberán inscribirse en el siguiente link: https://cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar/micocultura-invierno-2024

Además se harán visitas al primer campo trufero de la Patagonia de Humberto Castro. Para consultas, comunicarse por Whatsapp al 2984 77-9996.

PERFIL

Lionel Masbou

– Nacido en Francia.

– Apasionado de la naturaleza, cuando era adolescente su tío Andrés y su mentor Michel Reynaud le enseñaron los secretos del cultivo de la trufa.

– Ensayaron técnicas que les permitieron desarrollar una línea de trabajo productiva.

– Asesora más de 1.000has de productores ubicados en Europa, Estados Unidos, América del Sur y en Australia.

– En Argentina asesora 14 truferas, entre ellas la más productiva por hectárea del país y una de las de mayor rinde a nivel mundial.