Vigilancia Online llevó la inteligencia artificial y la robótica a la AOG Patagonia 2026

La propuesta de Vigilancia Online también comprende el diseño y la instalación de centros de monitoreo, espacios donde se concentra la información proveniente de los distintos dispositivos de seguridad.

La tecnología aplicada a la seguridad industrial tuvo un lugar destacado durante la AOG Patagonia 2026. Vigilancia Online, una empresa neuquina especializada en seguridad electrónica y monitoreo inteligente, mostró cómo la inteligencia artificial y la robótica están transformando la prevención de riesgos en la industria del petróleo y el gas.

Durante la segunda jornada de la exposición, Juan Moratto, director de Vigilancia Online, visitó el stand de Diario RÍO NEGRO acompañado por un particular protagonista: un robot cuadrúpedo equipado con tecnología de última generación, que despertó la curiosidad de quienes recorrían la feria y se convirtió en una de las atracciones del espacio.

Una empresa neuquina que apuesta a la innovación tecnológica

Con casi 14 años de trayectoria, Vigilancia Online comenzó sus actividades con la instalación de cámaras de seguridad, alarmas y sistemas de vigilancia electrónica. Sin embargo, con el paso del tiempo, la compañía evolucionó hacia soluciones integrales que incorporan nuevas tecnologías para responder a las necesidades de las empresas.

«Nosotros hacemos un análisis de riesgo. No es una venta de aparatos, sino evaluar cuáles son los riesgos de una empresa», explicó Morato durante la entrevista.

La firma trabaja fundamentalmente con clientes corporativos y ha desarrollado soluciones especialmente orientadas a la industria hidrocarburífera, donde la seguridad de las instalaciones y la prevención de incidentes resultan fundamentales para garantizar la continuidad de las operaciones.

En ese sentido, Morato destacó que la incorporación de inteligencia artificial permite ampliar las capacidades de los sistemas tradicionales de vigilancia, al identificar situaciones que podrían representar riesgos para los trabajadores, los equipos o los procesos productivos.

«La inteligencia artificial por sí misma no resuelve nada, pero como soporte a las tareas operativas es clave», sostuvo el director de la compañía.

Según explicó, los sistemas actuales permiten analizar imágenes e información para detectar posibles anomalías vinculadas con la seguridad laboral, la presencia de gases, el funcionamiento de maquinarias y las instalaciones eléctricas, entre otros aspectos.

Un robot cuadrúpedo que lleva la seguridad a otro nivel

Una de las grandes novedades que presentó Vigilancia Online fue un robot cuadrúpedo capaz de desplazarse por diferentes instalaciones y realizar tareas de inspección mediante equipos inteligentes.

Foto: Emiliano Ortíz.-

El dispositivo, que por su apariencia recuerda a un perro robótico, permite trasladar sensores y sistemas de análisis hacia sectores donde no existen cámaras de vigilancia instaladas.

«El robot cuadrúpedo lo que permite es desplazar la inteligencia artificial que está montada en los equipos que tiene encima para hacer los análisis donde no hay cámaras existentes», detalló Morato.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de inspeccionar instalaciones petroleras alejadas de los centros de monitoreo. El equipo puede trasladarse hasta un pozo, realizar lecturas de instrumentos y transmitir esa información en tiempo real. Si detecta alguna irregularidad, el sistema puede emitir una alarma para advertir a los operadores.

Esta tecnología abre nuevas posibilidades para fortalecer los controles preventivos, optimizar las inspecciones y reducir la necesidad de exponer personal a determinados entornos de riesgo.

Además, sus aplicaciones no se limitan a la industria energética. Morato señaló que estos equipos también pueden utilizarse en establecimientos de salud para transportar medicamentos o materiales que requieren cuidados especiales.

De todas maneras, remarcó que la intervención humana continúa siendo indispensable. «Siempre bajo control operativo permanente por parte de una persona, quien tiene el verdadero criterio», aclaró.

Centros de monitoreo y personal especializado

La propuesta de Vigilancia Online también comprende el diseño y la instalación de centros de monitoreo, espacios donde se concentra la información proveniente de los distintos dispositivos de seguridad.

La empresa cuenta con experiencia en este tipo de desarrollos y, según explicó su director, inauguró en diciembre un centro de monitoreo en Cutral Co, preparado para el trabajo de 18 profesionales monitoristas capacitados por la propia compañía.

Esta infraestructura permite complementar la tecnología con personal especializado, capaz de interpretar las alertas y actuar frente a situaciones que requieren una respuesta operativa.

Con una propuesta que combina experiencia, innovación y conocimiento de las necesidades de la industria regional, Vigilancia Online busca consolidar su presencia en un sector donde la seguridad y la eficiencia adquieren cada vez mayor importancia.

La empresa tiene sus oficinas en Buenos Aires 373, en Neuquén capital, y ofrece asesoramiento a través de su sitio web, www.vigilancia-online.com.

Su participación en la AOG Patagonia 2026 dejó en evidencia cómo una compañía nacida en Neuquén puede incorporar herramientas de inteligencia artificial y robótica para responder a los desafíos tecnológicos de una industria en permanente transformación.