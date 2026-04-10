El Banco Central hizo una compra récord y superó los U$S 5.400 millones en el año

Con una compra récord de U$S 457 millones este viernes, el Banco Central sumó a su balance U$S 5.421 millones en lo que va de 2026, aunque la acumulación de reservas fue mucho menor debido al pago de deuda pública.

El ritmo de compra se aceleró en las últimas jornadas y la semana cerró con un saldo a favor de U$S 963 millones.

A pesar de la activa presencia en el mercado de cambios del Banco Central, la cotización de la divisa operó a la baja debido al aumento de la oferta, a partir de una muy buena cosecha fina, e ingresos por emisiones de empresas y colocaciones del sector público nacional y provincial.

Ante esta dinámica, el precio del dólar oficial perforó los $ 1.400 y cerró a $ 1.345 para la compra y $ 1.395 para la venta. En consecuencia, en el año el tipo de cambio cae 6% ($ 1.495 al 1º de enero). Esto representa una fuerte apreciación real del peso dado que la inflación en el período es del orden del 9%. Esta diferencia es la que complica a buena parte del sector productivo.

Las reservas brutas alcanzaron a U$S 45.431 millones, mientras que las netas pasaron a ser positivas en algo más de $ 300 millones.

Este resulta un cambio de tendencia fundamental para el ordenamiento del sistema monetario, además de una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que a fin de 2025 el desvío en las meta de reserva fue del orden de los U$S 11.000 millones, lo cual llevó al organismo a frenar el acuerdo vigente.

El economista, Fernando Marull, explicó que del total comprado por el Banco Central, unos U$S 3.700 millones luego fueron adquiridos por el Tesoro. De ese monto, U$S 2.600 millones se aplicaron a la cancelación del vencimiento de U$S 4.500 millones de bonos privados que se produjo en enero.

Marull plantea que, si esa misma cuenta se hace desde febrero en adelante, “cambia la conclusión” porque Central compró casi U$S 4.400 millones y le vendió al Tesoro solo U$S 900 millones que se utilizaron para un pago al FMI.

Con este argumento se sentará la semana que viene el ministro de Economía, Luis Caputo, con el staff del FMI a reactivar el acuerdo en curso.

Por su parte, Gabriel Caamaño adhirió en parte al razonamiento de Marull pero agregó: “Hay que comprar de forma sostenida y si se puede más porque vienen más pagos y después los vencimientos de 2027. Y la vuelta al mercado externo está pospuesta hasta nuevo aviso. No hay otra”.

En esa línea, recalcó que “el segundo trimestre tiene estacionalidad a favor” y señaló: “Tampoco es que las compras no sirvieron porque no acumulaste o algo así, porque sin esas compras las reservas se hacían puré y el shock externo nos hubiera pegado mucho peor”.

Al respecto, el mercado aún tiene dudas de cómo el Gobierno nacional juntará los U$S 4.500 millones que debe pagar en julio.

Caputo anunció en varias oportunidades que “en breve” iba a anunciar cuáles eran las fuentes de financiamiento alternativo que utilizará para cancelar esos compromisos. Al momento, esas promesas no se concretaron y aparentan ser una nueva jugada del ministro para mantener a raya al mercado.

Esta semana habrá una nueva licitación del Tesoro para renovar vencimientos en pesos y se hará una subasta del A027 en dólares, el título con el que se pretende juntar al menos U$S 2.000 millones para el pago de julio.

La última operación de este instrumento fue positiva, al bajar la tasa de interés al 5%, pero no fue así con el intento de colocar un bono similar a octubre de 2028, o sea un año después de finalizado el mandato de Javier Milei.

El mercado fue reticente a esa propuesta. Los primeros U$S 150 millones salieron a una tasa superior al 8,5% y en la segunda rueda para colocar otros U$S 100 millones sobre hubo ofertas por U$S 34 millones.

En consecuencia, esta opción para conseguir dólares comienza a mostrar límites lo cual genera dudas en el mercado financiero y es una de las causas por las que el riesgo país permanece en la zona de 550 puntos.

Economía dará a conocer este lunes el menú de opciones para la licitación que se realizará el miércoles y se aguarda la decisión sobre el bono a octubre de 2028.

Corresponsalía Buenos Aires.