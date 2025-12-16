Cotización del dólar hoy: cómo abren el oficial y el blue este martes 16 de diciembre 2025

Arranca este martes 16 de diciembre 2025 con todas las miradas puestas en la pizarra del Banco Nación. El mercado opera hoy digiriendo la última señal fuerte del Banco Central, que confirmó que desde enero 2026 las bandas de flotación dejarán el ritmo fijo para ajustarse directamente por inflación, una medida que busca blindar las reservas y que ya hizo reaccionar a los bonos con una baja del Riesgo País.

En este contexto, el dólar oficial inicia este martes 16 de diciembre 2025 en:

$1.465 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.480 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén comienza en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

En la city financiera la temperatura sube y las pantallas se mueven rápido. Los operadores observan la brecha cambiaria que con el oficial se mantiene en un rango acotado del 3% al 5%, una señal de calma relativa mientras el mercado termina de procesar las nuevas reglas de juego del Central para enero 2026.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 16 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 16 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1465 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1405 1460 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1423 1463 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1415 1480 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 16 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 16 de diciembre 2025:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 16 de diciembre 2025

Martes 16 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1460 1480

Los dólares financieros operan este martes 16 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.487,13

Dólar CCL:

Apertura: $1.528,03

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 16 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.904,5 en diciembre 2025.

Chau al 1% fijo: desde enero 2026, el dólar se mueve al ritmo de la inflación

Es el dato económico del momento y lo tenés que tener en el radar para tus cuentas de verano. El Banco Central confirmó ayer un cambio de reglas clave para la política cambiaria: a partir del 1 de enero 2026, las bandas de flotación del dólar —ese «piso» y «techo» entre los que se mueve la cotización— dejarán de ajustarse al 1% mensual fijo para empezar a moverse directamente al ritmo de la inflación que marca el INDEC.

En la práctica, esto significa que el tipo de cambio oficial no se va a quedar quieto ni retrasado frente a los precios; si la inflación sube, el dólar acompaña. El objetivo oficial es claro: evitar atrasos cambiarios, darle previsibilidad al mercado y acumular unos US$ 10.000 millones en reservas durante el próximo año.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: