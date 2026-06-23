Caída global en Wall Street: bajan las acciones argentinas y el riesgo país trepa a 435 puntos 

Las acciones argentinas en Wall Street registran caídas generalizadas este martes, arrastradas por una jornada de fuertes pérdidas en las principales bolsas del mundo. Esta tendencia externa impacta directo en los títulos públicos locales y provoca un rebote en el riesgo país de la Argentina, que vuelve a ubicarse en los 435,00 puntos básicos tras haber tocado mínimos en ocho años.

Según los datos en tiempo real de la plataforma bursátil Rava, el indicador que elabora el JP Morgan muestra un incremento intradiario de 3,30 puntos respecto al cierre anterior, confirmando el freno en el rally de los bonos soberanos por la cautela global.

La caída de los mercados internacionales y el retroceso del 2,8% en el índice tecnológico Nasdaq responden a dos factores clave: la expectativa de los inversores ante una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal de EE.UU. (FED) y una agresiva toma de ganancias en las principales firmas tecnológicas.

Por qué cae el mercado global y cómo afecta a la Argentina

La debilidad de los mercados internacionales responde principalmente a la expectativa de los inversores ante una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Cuando la FED amaga con mantener altas sus tasas de interés (o bajarlas más lento de lo previsto), los bonos del Tesoro norteamericano se vuelven más atractivos porque pagan un rendimiento seguro y sin riesgo.

Esto genera el denominado «vuelo a la calidad»: los grandes fondos de inversión retiran sus capitales de activos más riesgosos y volátiles —como las firmas tecnológicas o los bonos de mercados emergentes— para refugiarse en el dólar. Como consecuencia de este desarme de posiciones, el índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 2,8% y arrastró en la caída a los activos de la plaza local.

Acciones argentinas en Wall Street: cuáles son las que más caen

El panel de los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que operan en la Bolsa de Nueva York (NYSE y NASDAQ) muestra un predominio de números rojos. Exceptuando el leve avance de Loma Negra (+0,3%), el resto de los papeles locales registra mermas significativas lideradas por el sector financiero y el energético.

Entre las principales bajas de la jornada bursátil se destacan:

Grupo Financiero Galicia (GGAL): -3,5%.

-3,5%. Banco Macro (BMA): -3,1%.

-3,1%. YPF S.A. (YPF): -2,8%.

-2,8%. BBVA Argentina (BBAR): -2,7%.

A nivel local, la plaza bursátil porteña replica el escenario externo. El índice de referencia S&P Merval retrocede un 1,3% medido en pesos, una contracción que se extiende al 1,9% cuando se la calcula en dólares a través de la paridad del contado con liquidación.

Dólar blue a $1500: a cuánto cotizan el MEP y el oficial hoy

El clima de volatilidad internacional también se hace sentir en los segmentos cambiarios de la plaza interna. El dólar blue avanzó posiciones hasta comercializarse a $1500 para la venta, un valor de referencia que la divisa informal no alcanzaba desde el pasado mes de enero.

En lo que respecta a las cotizaciones financieras reguladas, el dólar MEP o Bolsa anota un alza del 0,7% para posicionarse en los $1495,41, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera con una tendencia similar en torno a los $1540,57. En el mercado oficial minorista, la cotización de la divisa en las pantallas del Banco Nación sumó $5 respecto de la rueda previa, ubicándose en los $1485 para la venta.

En medio de la tensión de los mercados financieros y cambiarios, la atención de los analistas económicos se concentra en la agenda del Indec, organismo que tiene previsto difundir durante la tarde de este martes los datos oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al primer trimestre de 2026, lo que permitirá evaluar el nivel de actividad de la economía real.