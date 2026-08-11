El eclipse solar coincide con otro fenómeno en el cielo: ¿cuál es?

El 12 de agosto de 2026 será una jornada especial para los aficionados a la astronomía, con varios fenómenos que convertirán al cielo en protagonista. Por un lado, se producirá un eclipse total de Sol y, por otro, llegará el período de máxima actividad de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más famosas del año.

Aunque ambos acontecimientos coinciden en el calendario, no existe ninguna relación entre ellos. El eclipse se produce por la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, mientras que las Perseidas aparecen cada año cuando nuestro planeta atraviesa restos dejados por el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Eclipse solar total del 12 de agosto: dónde se podrá ver

El eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto tendrá su franja de totalidad sobre Groenlandia, Islandia, el Atlántico y el norte de España, según la información de la NASA. Otras regiones de Europa, América del Norte y África podrán observar diferentes grados de parcialidad.

Durante la totalidad, la Luna bloqueará por completo el disco solar durante un breve período, permitiendo observar la corona del Sol desde aquellos lugares ubicados dentro de la estrecha franja privilegiada.

El fenómeno tendrá una particular relevancia en España, que quedará entre los mejores lugares del mundo para observarlo y donde el eclipse ocurrirá cerca del atardecer en numerosas localidades.

Las Perseidas alcanzan su máximo en las mismas horas

Mientras la atención estará puesta durante el día en el eclipse, las Perseidas dominarán el cielo nocturno.

La lluvia de meteoros se encuentra activa durante varias semanas, aunque su máxima actividad se espera alrededor de la noche del 12 al 13 de agosto.

En condiciones ideales, las Perseidas pueden alcanzar tasas elevadas de meteoros. Sin embargo, la cantidad que realmente logra observar una persona depende de numerosos factores, como la contaminación lumínica, las nubes, la posición del radiante y, especialmente, la presencia de la Luna.

Por eso, las cifras teóricas de 50 a 100 meteoros por hora no deben interpretarse como una garantía de que cualquier observador verá esa cantidad.

Por qué las Perseidas aparecen todos los años

Las denominadas “estrellas fugaces” no son en realidad estrellas.

Las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra atraviesa regiones del espacio donde existen partículas de polvo y pequeños fragmentos dejados por cometas o, en algunos casos, asteroides.

Cuando esas partículas ingresan en la atmósfera terrestre a enormes velocidades, se calientan y producen las características estelas luminosas que pueden verse durante apenas unos segundos.

En el caso de las Perseidas, los restos pertenecen al cometa 109P/Swift-Tuttle, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años.

Cada agosto, la Tierra vuelve a atravesar la zona de su órbita donde permanecen esos materiales y se produce el espectáculo.

Una lluvia de meteoros observada desde hace más de 2.000 años

Las Perseidas son además una de las lluvias de meteoros con mayor tradición histórica.

Existen registros de observaciones realizadas hace aproximadamente dos milenios. Su nombre proviene de Perseo, porque desde la perspectiva terrestre los meteoros parecen originarse en un punto del cielo ubicado en dirección a esa constelación.

Ese lugar se denomina radiante, aunque los meteoros pueden aparecer prácticamente en cualquier sector del cielo.

Eclipse, Perseidas y planetas: una jornada excepcional

La coincidencia convertirá al 12 de agosto en una de las fechas astronómicas destacadas de 2026.

Durante el día, millones de personas en sectores del hemisferio norte podrán seguir el eclipse solar, mientras que durante la noche las Perseidas continuarán atravesando la atmósfera.

A estos fenómenos se suma la presencia simultánea de varios planetas visibles antes del amanecer, aunque no todos podrán distinguirse a simple vista con la misma facilidad.

Son acontecimientos independientes que responden a mecanismos completamente diferentes. Sin embargo, su proximidad en el calendario hará que durante unas horas el cielo concentre algunos de los espectáculos astronómicos más esperados del año.