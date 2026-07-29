Cambió el ranking de billeteras virtuales: cuáles ofrecen los mejores rendimientos hoy, 29 de julio de 2026

En un panorama financiero caracterizado por la alta volatilidad y los constantes movimientos del mercado, encontrar un sitio ideal para guardar el dinero se convierte en todo un desafío para los argentinos.

Los ahorristas dudan entre colocar sus pesos en el tradicional plazo fijo o inclinarse por las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales; por eso, a continuación te mostramos cómo quedó el nuevo ranking.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 29 de julio de 2026

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

El último relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas. Los nuevos datos dejaron, una vez más, a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera: