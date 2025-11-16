Capacidad de gasto: Neuquén lidera el ranking según sus propios ingresos y los fondos no automáticos que recibe de Nación

Neuquén es la provincia con mayor capacidad de gasto por habitante de todo el país, impulsada por sus ingresos propios y los fondos no automáticos recibidos desde la Nación. Así lo detalla el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por Nadin Argañaraz, que analiza la evolución de la disponibilidad real de recursos provinciales entre 2010 y 2024.

El estudio mide la capacidad de gasto a partir de tres fuentes de ingresos: recaudación tributaria propia, ingresos por regalías y transferencias no automáticas de la Nación. Se excluyen las transferencias automáticas por coparticipación.

Neuquén y CABA: Las únicas jurisdicciones que mejoraron su capacidad

En contraste con la tendencia nacional, solo dos jurisdicciones consiguieron mejorar su capacidad de gasto real por habitante durante el período analizado (2010-2024):

Neuquén: Logró un crecimiento del +53,5% y escaló del tercer al primer puesto del ranking de capacidad de gasto por habitante.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Experimentó un alza del +26,2% y subió del quinto al segundo lugar. El informe destaca que el aumento de CABA se debe principalmente a la sentencia de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, transformándola en la jurisdicción con mayores transferencias no automáticas por habitante en 2024.

En el extremo opuesto, la caída fue drástica para provincias como Formosa (con un descenso del 80,6%) y La Rioja (con una baja del 78,7%).

Cómo se ubica Río Negro en este ranking

Río Negro se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor capacidad de gasto por habitante, integrando el grupo de provincias con mayor margen de acción financiera gracias al peso de sus ingresos propios y regalías (hidroeléctricas y petroleras).

El informe del IARAF indica que, a lo largo de los catorce años analizados (2010-2024), Río Negro logró un incremento aproximado del 9% en su capacidad de gasto real por habitante, siendo una de las pocas que mantuvo un balance positivo en el largo plazo.

No obstante, en 2024 la provincia patagónica observó una caída cercana al 8% en su capacidad de gasto respecto al año anterior.

Río Negro se ubicó en la parte baja del ranking de las provincias que menos ingresos recibieron por transferencias no automáticas por habitante durante 2024.

El aporte de sectores extractivos y energéticos, y la recaudación propia de tributos provinciales, explican la posición de la provincia, que logra sostener una gran parte de su gasto público con recursos generados localmente.

Descenso de los ingresos reales por habitante

El panorama general muestra un fuerte deterioro: el promedio de ingresos reales por habitante en las provincias descendió un 23,2% en términos reales entre 2010 y 2024. La caída más pronunciada se registró en el último año, con una baja del 18% respecto a 2023. Esta situación aumentó las brechas entre las jurisdicciones.

Los ingresos por transferencias no automáticas por habitante son el componente que más se desplomó, siendo un 87% menor en 2024 comparado con 2010. Estos recursos, a menudo ligados a las relaciones políticas con el Gobierno Nacional de turno, cayeron 70% solo entre 2023 y 2024.