En plena venta, Carrefour afronta una millonaria multa por «irregularidades» en la construcción de un nuevo supermercado

La cadena de supermercados francesa Carrefour afronta una multa millonaria por irregularidades en la construcción de una nueva sucursal. Según adelantaron la infracción podría alcanzar los 50 millones de pesos. Además, se suspendieron sus tareas. Todo esto ocurre mientras la cadena busca vender sus supermercados en Argentina.

Se trata de un conflicto con una de sus nuevas sucursales en La Pampa. Según detalló el director de Inspectores de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, Gerardo Salvador, la obra «no cuenta con un responsable de seguridad de altura y el inspector de seguridad e higiene no cumple con las funciones correspondientes».

Sobre el monto de la multa indicó a Diario Textual: «No está definido aún pero de acuerdo a la cantidad de empleados afectados podría rondar los 50 millones de pesos».

Las inspecciones también revelaron falta de capacitación del personal y ausencia de coordinación entre las empresas contratistas. Hay medio decena de empresas trabajando actualmente en la obra.

Además de la infracción, se determinó el freno de las tareas que se están realizando en la construcción del nuevo supermercado, ubicado en el predio de la Agrícola, en Spinetto y Neuquén

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Como parte de su nueva estrategia, el gigante frances, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.