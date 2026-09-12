El Gobierno le dio más poder al BCRA para contener al dólar: qué esperan los analistas

Tras el movimiento de la cotización del dólar mayorista por encima de los $1.500, el Ministerio de Economía resolvió una jugada clave para dotar de mayor poder de fuego al Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de un canje de deuda con el Tesoro, la autoridad monetaria recibió Letras atadas al tipo de cambio por un monto de hasta US$2.000 millones, amplificando su capacidad para intervenir en los mercados de cobertura sin necesidad de desprenderse de reservas internacionales.

La transacción se acordó el jueves 4 de septiembre y quedó liquidada el lunes 7 de septiembre. Durante la operatoria, el BCRA entregó tenencias de la Letra Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (Lecap S30O6). A cambio, la cartera económica le otorgó dos títulos dollar-linked: la Lelink D30S6 —con vencimiento al 30 de septiembre de 2026 por un valor nominal original de hasta US$800 millones— y la Lelink D30O6, que vence el 30 de octubre de 2026 por hasta US$1.200 millones.

La diferencia en la naturaleza de los activos marca el objetivo de la medida. Mientras que las Lecap capitalizan a tasa fija en moneda nacional, las Letras recibidas replican la evolución de la divisa mayorista. De este modo, el ente monetario suma instrumentos para ofrecer cobertura a los inversores que buscan resguardarse de una eventual devaluación, utilizando el mercado secundario de títulos públicos en lugar de la venta directa de divisas.

Un informe de Analytica Consultores, firma dirigida por el economista Ricardo Delgado, ubicó el canje en un contexto de menor actividad en los mercados de cobertura, registrando caídas en el interés abierto en el mercado de futuros y una menor operatoria con títulos dollar-linked. De acuerdo con el análisis, la maniobra se dio tras el precio de referencia (fixing) de la D31G6 y luego de una contracción en el stock de cobertura del sector privado tras la última licitación.

Por su parte, el economista de EconViews, Alejandro Giacoia, enmarcó el intercambio dentro de las prácticas habituales de manejo de cartera entre el Tesoro y la entidad monetaria. Giacoia detalló que el BCRA no puede acudir a licitaciones primarias, por lo que apela a estos instrumentos antes de los vencimientos: «El Tesoro le dio Letras dollar-linked para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar».

Fuentes del sector financiero consultadas bajo reserva de identidad matizaron el alcance de la decisión. Una de ellas señaló que el Gobierno recurrió a mecanismos similares durante el año y que el nivel de intervención mediante títulos atados al dólar se mantuvo elevado, por lo que no implica una herramienta inédita.

Sin embargo, otra fuente del mercado planteó reparos sobre la consistencia de estas intervenciones con el régimen de bandas cambiarias: «El fondo de la cuestión es que se supone que el tipo de cambio es flotante y que, si el tipo de cambio sube mientras que no toque el techo de la banda, que hoy está 25% arriba del valor del dólar, en principio el BCRA no debería intervenir».

Ese mismo análisis advierte que la volatilidad en una flotación libre puede generar cimbronazos en la economía real, motivo por el cual el Ejecutivo apela a las Letras dollar-linked y las operaciones a futuro para contener maniobras especulativas. Si bien el Gobierno no fijó una cotización meta ni frenó la devaluación gradual de los últimos meses, los operadores coinciden en que la autoridad monetaria busca guiar la dinámica financiera sin comprometer de manera directa sus tenencias en moneda extranjera.