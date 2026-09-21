«Duro golpe»: Friedrich Merz promete estabilidad en la coalición tras otra derrota en las elecciones de Alemania

El canciller alemán y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU, siglas en alemán), Friedrich Merz, describió este lunes la derrota de su partido en la elección estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como “un duro golpe”, aunque descartó cualquier desafío interno al liderazgo del partido.

En una rueda de prensa celebrada en Berlín, Merz admitió que su partido era incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias a las preocupaciones de la población.

Merz descartó una rebelión interna tras golpe electoral

Merz calificó la derrota sin precedentes de la CDU en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como “un duro golpe”.

Sin embargo, desestimó los rumores sobre una rebelión interna y subrayó que no ha habido “ningún debate sobre el personal” respecto a su liderazgo.

Mala elección de la CDU en Alemania

El domingo, la CDU obtuvo tan solo el 4,9 % de los votos en la elección estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, quedando fuera del parlamento estatal por primera vez.

Por su parte, el partido Alternativa para Alemania (AfD) de extrema derecha ganó la elección estatal con el 38,2 % de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPD) con el 35,5 %.

Tras señalar la intención del SPD de centroizquierda de mantenerse en la coalición en Berlín, Merz señaló que su partido también apoya plenamente a la coalición gobernante federal. Los dos partidos conversarán sobre el camino a seguir en su cooperación, detalló Merz.

Y agregó que también sostendrá conversaciones con los líderes estatales federales en el futuro próximo.

El domingo, el partido La Izquierda de Alemania encabezó la elección estatal en Berlín con un 25,1 % de los votos, seguido por el gobernante CDU y por la AfD, según datos de Xinhua.

La AfD de extrema derecha registró un ascenso desde el 9,1 % que obtuvo en las elecciones de 2023 hasta el 16 % ahora, logrando el mejor resultado de la historia del partido en la capital.

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