Con el techo por arriba de los $1.500, a cuánto cerró el dólar en noviembre: las expectativas de cara a diciembre

El dólar operó al alza durante el último tramo de noviembre. Con el techo de la banda por encima de los $1.500, el Gobierno confía en mantener el esquema y que incluso el precio debería bajar sin la presión electoral. Qué estima el mercado de cara al último mes del año.

El billete cerró noviembre en su denominación oficial a $1.451,50 y durante los últimos días de noviembre operó en promedio a 4% del techo de la banda, hoy ubicada en $1.510.

Según informó Ámbito Financiero, la divisa norteamericana registró una suba de 0,5% en diciembre, es decir $6,50. Comparado con el precio de octubre, el incremento fue de 2%.

En ambos casos, la suba fue inferior a lo que se proyecta de inflación para el mismo periodo, ya que la mayoría de las consultoras lo ubican por encima del 2%.

Aún así, hay pocas expectativas de que el dólar supere el techo de la banda en el cierre del 2025: el próximo 31 de diciembre, el mismo se encontraría en $1.525.

De acuerdo a lo negociado en el mercado de futuros A3, el tipo de cambio para fin de diciembre esperado es de $1.479,50, con un alza mensual de 1,9%.

Por su parte, las entidades financieras que participaron del REM de octubre calcularon un dólar a $1.500 para recibir el 2026, lo que implicaría un avance del 3,3%.

Luis Caputo salió a defender el esquema cambiario

Este jueves, el jefe del Palacio de Hacienda contestó a los cuestionamientos alegando que con el actual precio del dólar se alcanzó un récord de cantidades exportadas. “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, señaló con ironía el ministro en un posteo en redes sociales.

Entre enero y octubre las cantidades exportadas subieron 8,4% con relación al mismo período del año pasado. El valor fue de U$S 71.487 millones, según últimos datos del INDEC.

La comunicacional unidireccional del ministro impide indagar sobre la conformación de los despachos al exterior, que al desagregar los datos oficiales están sostenidos por el sector petrolero y minero. De hecho, en 10 meses, esas exportaciones subieron 26,8%, que moderaron el resultado por un recorte de 11% en los precios.

El peso de este sector en el salto exportador incluso fue reconocido por la Secretaría de Energía que depende de Caputo: Argentina superó el saldo comercial energético de todo 2024. En los primeros diez meses del 2025, el país alcanzó los US$ 6.068 millones, mientras que en los 12 meses del año pasado había sido US$ 5.668 millones.

En consecuencia, todos los datos oficiales apuntan a que el “récord” apuntado por Caputo para defender el valor del dólar está más vinculado al potencial de un recurso natural, como por ejemplo Vaca Muerta, o en otros momentos del año por el agro.

Caputo también obvio aclarar que dentro de este “récord” se cuenta el adelanto de los U$S 7.000 millones que de apuro tuvo que pedirle al campo que liquide para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones. A lo que se le debe sumar que se mantienen restricciones sobre las empresas.

El telón de fondo de esta discusión sobre el precio del dólar es el impacto que está teniendo en sectores sensibles de la economía real. El cierre de Whirpool con la cesantía de 200 trabajadores, la reducción de la producción y despido de 30 empleados de la fábrica de ollas Essen, y de otras dos textiles en La Rioja con 120 afectados, todos eventos de la última semana, reavivaron la discusión del diseño del programa cambiario.

El Gobierno sigue esquivando la compra de reservas de acuerdo a las necesidades de pago de deuda que debe afrontar y ese es uno de los motivos que le permite que el precio del dólar siga dentro de la banda de flotación. Por ejemplo, el lunes tendrá que pagar U$S 1.000 millones en bonos BOPREAL que saldrán de las reservas, descapitalizando el Banco Central, una de las premisas del último crédito tomado con el FMI.

Quienes cuestionan el esquema – hoy el techo de la franja de flotación está en -$ 1.509,48- piden que se quiten las bandas y que el Tesoro acuda al mercado para comprar los dólares que necesita para pagar su deuda.

El equipo económico sigue defendiendo el esquema de bandas y la concepción de que solo permitirá más pesos en la economía por demanda genuina, por crecimiento. Por ende, rechaza la emisión para comprar dólares en cualquiera de sus formas. En los últimos 10 días apenas se pudieron concretar compras por unos U$S 200 millones.

El economista, Carlos Rodríguez, sostuvo que “se profundiza el modelo erróneo de Milei”. El exasesor del presidente señaló que “los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía- Comercio, Industria y Construcción- están retrasados respecto del promedio (EMAE) y el sector más favorecido es la Actividad Financiera. Los datos hablan por sí solos”.

“No hace falta saber estadística para darse cuenta de que la argentina productiva corre muy por debajo de la argentina financiera. Así no se hace un país”, subrayó.

Por su parte, el titular de la UIA, Martín Rappallini, insistió en que producir en la Argentina es entre 25% y 30% más caro que en Brasil por a la presión impositiva, la falta de infraestructura y las distorsiones laborales.

En tanto, la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, se quejó de la postura del gobierno: “No hay ningún tipo de discusión, mantienen una narrativa. Cualquiera que diga algo en contra, es un mandril”.

Los argentinos compraron más de USD 4.500 millones en octubre

En la previa de las elecciones 2025 durante octubre, los argentinos compraron más de USD 4.500 millones. Así lo informó este viernes el l Banco Central de la República Argentina (BCRA). Qué pasó con el déficit de la cuenta corriente. La información se desprendió del informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por la autoridad monetaria.

Allí, se registró que en total se operaron USD 4.669 millones: si bien es una cifra alta, no alcanzó para rozar el récord de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, por USD 5.080 millones en el mes de septiembre.

Durante octubre 2025 las personas físicas vendieron USD 473 millones: en este sentido, 1,6 millones compraron billetes, mientras que unos 784.000 vendieron.

Desde la apertura parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron USD 22.301 millones, lo que implica que desde que se levantaron las restricciones cambiarias nunca frenó el alza en la demanda de dólares.

“Quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, detalló el BCRA.

De esta manera, la compra de dólares por parte de individuos afectó el resultado cambiario del sector privado no financiero, que cerró en negativo por unos USD 2.058 millones.

En esa cifra se encuentran “egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 1.377 millones”.