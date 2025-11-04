Cotización del dólar martes 4 de noviembre 2025: panorama cambiario hoy

DÓLAR HOY: Martes 4 de noviembre 2025. Conocé a cuánto cotiza el dólar blue, el dólar oficial, el MEP y el Contado Con Liquidación (CCL) en esta jornada, marcada por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Seguí acá el precio y todas las claves del mercado cambiario que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial: abre este martes 4 de noviembre 2025 en

$1.490 en Banco Nación.

Dólar Blue: inicia hoy en

$1.440 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: comienza en

$1.510 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros abren este martes 4 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria, en medio del viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Expectativa en la reacción inicial de los dólares financieros (MEP y CCL) en la primera rueda de noviembre 2025.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 4 de noviembre 2025

Cómo abren hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este martes 4 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1440 1490 Banco Nación 1440 1490 Banco ICBC 1425 1495 Banco BBVA 1440 1495 Banco Supervielle 1446 1486 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1430 1490 Banco Santander 1460 1500 Banco Galicia Más 1450 1500 Banco Credicoop 1445 1495 Banco Macro 1440 1505 Banco Piano 1425 1495 Banco BPN 1440 1510

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 4 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN): el dólar inicia este martes 4 de noviembre 2025 cotizando en:

$1.440 para la compra .

. $1.510 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 4 de noviembre 2025

Martes 4 de noviembre 2025. El dólar blue inicia cotizando en:

Para la compra: $1.420

Para la venta: $1.440

Los dólares financieros operan este martes 4 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.480,03

Dólar CCL:

Apertura: $1.534,50

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 4 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.950 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: